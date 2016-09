Koncertzālē Cēsis ar eksluzīvu koncertu uzstāsies Boriss Grenbenščikovs

Koncertzālē Cēsis 9. oktobrī, plkst. 18.00, izskanēs Borisa Grebenščikova jaunais simfoniskais projekts BG Symphonia, kurā slavenais krievu rokmūziķis izpildīs savas dziesmas simfoniskā orķestra pavadījumā, informēja koncertzāles pārstāve Egija Saļņikova.

Boriss Grebenščikovs ir viens no grupas Aquarium izveidotājiem un jau vairāk nekā 40 gadu tās līderis. Viņš ir viens no nedaudzajiem mūziķiem, kuru daiļrade ne tikai nenoveco, bet ar gadiem kļūst aizvien daudzveidīgāka un interesantāka, smeļoties jaunas idejas no dažādu tautu kultūrām un mūzikas virzieniem.

Gadu gaitā Grebenščikovs ir sacerējis vairāk nekā tūkstoti dziesmu, tādēļ viņa koncerti vienmēr ir atklājums. Viņš ir viens no nedaudziem Krievijas mūziķiem, kas ar savu daiļradi spējis ieinteresēt ne tikai klausītājus savā dzimtenē, bet arī ārpus tās robežām.

Aquarium ar panākumiem uzstājas Lielbritānijā, Francijā, ASV un citās valstīs. Boriss Grebenščikovs laiku pa laikam atkāpjas no darbības savā grupā, lai pievērstos soloprojektiem un eksperimentētu, sadarbojoties ar dažādiem, tai skaitā ārzemju, mūziķiem.

Šodien grupā Aquarium pastāvīgi spēlē īru flautists Braians Finegans (Brian Finnegan) un bundzinieks Liams Bredli (Liam Bradley). Abi šie mūziķi piedalīsies arī jaunajā projektā BG Symphonia.

Biļetes uz koncertu nopērkamas koncertzāles Cēsis kasē un Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās un internetā.