Liepājas simfoniskais orķestris sezonu atklās kopā ar Georgiju Osokinu

Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, 16. septembrī, plkst. 19 Liepājas Simfoniskais orķestris kopā ar jauno pianisma spīdekli Georgiju Osokinu atklās 136. koncertsezonu, informēja orķestra pārstāve Daina Vanaga.

Lai gan orķestris koncertzālē Lielais dzinatrs mitinās jau teju veselu sezonu, koncertsezonas atklāšanu tas šeit piedzīvos pirmo reizi.

Jaunākais no Osokinu pianistu dinastijas pārstāvjiem Georgijs Osokins slavas zenītā kāpis pavisam nesen – pēc diploma iegūšanas prestižajā Friderika Šopēna konkursā Varšavā. Pēdējā nepilna gada laikā jau tūkstošiem klausītāju ir baudījuši jaunā pianista koncertus gan Eiropā, gan ASV un arī Āzijā.

Georgija Osokina kontā jau ir vairākas prestižas starptautiskas, kā arī pašmāju balvas, toskait Latvijas Lielā mūzikas balva 2015, ko viņš saņēma kategorijā Gada jaunais mākslinieks. Izdevniecība Piano Classics Lielbritānijā tikko laidusi klajā talantīgā pianista pirmo solo albumu – Šopēna vēlīno darbu ieskaņojumus.

Liepājas Simfoniskais orķestris jauno koncertsezonu atzīmēs ar Sergeja Rahmaņinova mūziku. Otrā simfonija un Trešais klavierkoncerts ir ierindojami ne vien Rahmaņinova, bet arī klasiskās mūzikas repertuāra populārāko opusu sarakstā.

Līdz šim gandrīz katrā koncertā repertuāru Georgijs Osokins ir varējis izvēlēties pats, kas ne vienmēr izdodas mūsdienu mūzikas industrijā. Arī šis nav izņēmums, Liepājas Simfoniskais orķestris bija atvērts pianista piedāvājumam, piekrītot atskaņot tieši Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu (opuss 30). "Rahmaņinovs ir ļoti tuvs manai cilvēka un mūziķa dabai. Tā ir mana stihija, kurā es jūtos ērti. Tiek uzskatīts, ka šis klavierkoncerts ir viens no grūtākajiem mūzikas literatūrā. Varbūt tas pat ir visgrūtākais, bet man toties ļoti ērts! Sarežģīti to atskaņot mēdz būt tīri emocionāli, jo tas prasa milzīgu atdevi. Manā skatījumā tas ir dziļi personisks darbs, kur iekšā redzu arī vairākas traģiskas tēmas – no kaitinoša izmisuma līdz atteikšanās no Dieva,” savās izjūtās dalās Georgijs Osokins.

“Manā ģimenē Rahmaņinova 30.opusam ir īpaša vēsture. Savā laikā mamma (pianiste Irina Osokina) to atskaņojusi eksāmenā Maskavas konservatorijā tieši tad, kad vēl bija stāvoklī un gaidīja manu brāli. Ne tikai man, bet arī mammai šis koncerts ir īpašs un pat simbolisks. Pateicoties viņai mums ir saglabājušās ļoti vecas šī klavierkoncerta notis, pēc kurām es šobrīd spēlēju. Katram skaņdarbam es veidoju savu iekšējo stāstu, bet tas lai paliek noslēpums," stāsta pianists.

Rahmaņinova 1909.gadā tapušais Trešais klavierkoncerts savas sarežģītības dēļ biedē tiešām daudzus pianistus. Komponists to veltījis savam draugam, pretrunīgi vērtētajam, taču nenoliedzami spilgtajam poļu pianistam un pedagogam Jozefam Hofmanim, kurš to tā arī nekad publiski neuzdrošinājās atskaņot. Pirmatskaņojumu klavierkoncerts piedzīvoja Rahmaņinova ASV koncertturnejas laikā ar Ņujorkas simfonisko orķestri un pašu komponistu pie klavierēm. Dažas nedēļas vēlāk tas izskanēja otrreiz Gustava Mālera vadībā.

Otrs Sergeja Rahmaņinova opuss, ar ko Liepājas Simfoniskais orķestris svinēs savu 136. koncertsezonas sākšanos, ir viņa tikai dažus gadus agrāk radītā Otrā simfonija (opuss 27). Pēc Pirmās simfonijas atskaņojuma saņemtās kritikas, ko komponists pārdzīvoja visu savu mūžu, viņam vajadzēja ilgāku laiku, lai atkal ķertos pie simfonijas žanra. Lai arī ar Otrās simfonijas pirmo uzmetumu viņš bija ļoti neapmierināts, pēc vairāku mēnešu darba Rahmaņinovs to tomēr pabeidza un pirmatskaņoja 1908.gadā Sanktpēterburgā, pats stāvēdams pie diriģenta pults un pēcāk saņemdams milzīgas ovācijas.

