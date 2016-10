Mūzikas akadēmijā festivāla Skaņu mežs ietvaros notiks meistarklases un lekcijas

Nepieradinātās mūzikas festivāla Skaņu mežs ’2016 ietvaros notiks koncertprogrammai piesaistītas meistarklases un lekcijas, kas 13. un 14. oktobrī noritēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, informēja festivāla pārstāvis Rihards T. Endriksons.

Tās vadīs pianists, laikmetīgās mūzikas interprets R. Endrjū Lī (R. Andrew Lee), frīdžeza saksofonists Čārlzs Geils (Charles Gayle) un komponists Maikls Finisijs (Michael Finnissy). Šo norišu apmeklējums ir bezmaksas.

Maikla Finisija meistarklase kompozīcijā noritēs 13. oktobrī, plkst. 16 319. auditorijā.

Komponists lekcijas ietvaros izskatīs un komentēs Mūzikas akadēmijas studentu darbus. Maikls Finisijs (1946.) ir britu komponists un pianists, kas, pateicoties gan savai mūzikai, gan pedagoģiskajam darbam, tiek uzskatīts par vienu no diviem nozīmīgākajiem personāžiem tā saucamā "jaunās sarežģītības" virziena tapšanā (otrs ir Braiens Fernīho (Brian Ferneyhough)).

Čārlza Geila meistarklase brīvajā improvizācijā noritēs 14. oktobrī, plkst. 14 328. auditorijā.

Žurnāls The New York Times raksta, ka Čārlzs Geils "proponē tādu frīdžezu, kas ir raupjš, kaislīgs, skaidri strukturēts un brīnišķīgi netverams". 77 gadus vecais Geils ir viens no nozīmīgākajiem Alberta Ailera (Albert Ayler) un vēlīnā Džona Koltreina (John Coltrane) tradīcijas turpinātājiem mūsdienās. Viņš vienlaikus ir uzskatāms arī par noslēpumaināko un pretrunīgāko Ņujorkas loft scēnas personību.

R. Endrjū Lī lekcija par minimālisma vēsturi un sadarbību ar mūsdienu komponistiem noritēs 14. oktobrī, plkst. 16 319. auditorijā.

Endrjū Lī šobrīd ir vienīgais pianists, kas izpilda vēsturiski nozīmīgo komponista Denisa Džonsona (Dennis Johnson) darbu November (ko darīs arī Skaņu meža atklāšanas koncertā 13. oktobrī). Lī ir augstu vērtēts minimālisma un laikmetīgās mūzikas interprets: New York Times viņa talantu raksturo kā "nemainīgi iespaidīgu", The Guardian par viņa spēles prasmi raksta – "eleganta un inteliģenta", savukārt Pitchfork to dēvē par "augstākā līmeņa tehniku". Pianists sākotnēji fokusējies uz Bēthovena un Rahmaņinova mūziku, taču vēlāk nolēmis savu darbību veltīt mūsdienu mūzikai, konkrētāk minimālismam un kolektīva Wandelweiser komponistu daiļradei.

Lekcijas un meistarklases aicināti apmeklēt kā mūzikas studenti un profesionāļi, tā apmeklētāji, kas nenodarbojas ar mūziku.