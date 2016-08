Mūziklus viņa grib dziedāt Latvijā

Mācību gada sākumā Liepājā – Annija Putniņa koncertā jauniešiem Brodvejas brīnums

Lielajā dzintarā uzstāšos pirmo reizi. Esmu tur tikai orķestra mēģinājumā iemēģinājusi akustiku, taču pirmo reizi dziedāšu publikai. Man tas ir ļoti saviļņojoši, un programma Brodvejas brīnums ir labs sākums mācību gadam, saka jaunā mūziklu dziedātāja Annija Putniņa. Ar muzikālu koncertizrādi skolēniem Brodvejas brīnums sestdien, 3. septembrī, plkst. 16 Liepājas koncertzāle Lielais dzintars aicina ģimenes kopīgi svinēt jaunā mācību gada sākumu.

Uzņem apgriezienus

Annija Putniņa, kura mūziklu dziedātājas un aktrises prasmes kaldinājusi Londonas Karaliskās Mūzikas akadēmijas maģistrantūrā un Ņujorkas Brodvejā, ir galvenā ass koncertizrādē, kurā piedalīsies arī dziedošais aktieris Juris Jope, deju grupa Jazz`n`Coffee un instrumentālā grupa Ritvara Garozas vadībā. "Šī programma izveidojās jau pagājušajā gadā Rīgā sadarbībā ar Latvijas koncertiem un producenti, lektori Karīnu Bērziņu. Koncertuzvedumā parādām spilgtākos numurus, lai jauniešiem nav garlaicīgi. Lai viņi iepazīst mūzikla žanru, arī jaunākās tendences. Ar simfonisko orķestri būs vēl iespaidīgāk," Annija Putniņa priecājas par iespēju uzrunāt jaunu publiku.

Aizvadītais gads Annijai bijis ļoti rosīgs. Viņa atveidoja Auces lomu Imanta Kalniņa operetē No saldenās pudeles, kuru Ventspilī iestudēja diriģents Aigars Meri un režisore Margo Zālīte. Veiksmīgi iejūtoties dažādos tēlos, Annija piedalījusies arī televīzijas šovā Izklausies redzēts. Tomēr viņas sapņu koncerts bijusi programma Mūziklu zelta melodijas pagājušā gada nogalē Cēsu koncertzālē, kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri. "Man bija tas gods uzaicināt Naidželu Ričardsu no Anglijas, kurš man ir liela autoritāte – dziedājis titullomā Endrū Loida Vebera mūziklā Operas spoks. Ar viņu iepazinos Londonā Karaliskās Mūzikas akadēmijas radošajās darbnīcā, ar jauna komponista mūziklu, kurš tikai tagad, pēc pieciem gadiem, tika uzvests teātrī. Koncerts bija brīnišķīgs un publikas pārpildīts. Naidžels pat palika Latvijā sagaidīt Jauno gadu un būtu nodziedājis vēl vienu koncertu, taču Liepājas Simfoniskais orķestris bija aizņemts," stāsta Annija Putniņa. Par sniegumu šajā koncertā un operetē No saldenās pudeles viņa tika izvirzīta Lielajai mūzikas balvai 2015 kategorijā Gada jaunais mākslinieks. Pērnruden Rīgas Doma kora skolā darbību sākusi viņas ilgu laiku lolotā programma Mūzikla dziedātājs. Pedagoģisko darbu talantīgā māksliniece turpina arī Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Viss notiek

"Tas ir rūpīgi izlolots projekts. Es varēju pastāstīt, kādi priekšmeti man tika mācīti Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Londonā, kā tur veidojās dienas kārtība. Savienojām šo pieredzi ar to, ko mums vajag šeit. Šis ir tikai sākums," Annija priecājas, ka jaunizveidotā Doma kora skolas Muzikālā teātra nodaļa nu jau strādā otro gadu. Tajā mācās pirmie mūziklu dziedātāji, kuri apgūst ne tikai dziedāšanu, bet arī aktiermeistarību un deju, jo mūziklā visiem šiem elementiem jābūt kopā. Annijai ir plāns arī rīkot radošās darbnīcas un uzrunāt vietējos latviešu komponistus – viņi te varētu nākt un izmēģināt savas idejas.

"Man ir brīnišķīga komanda. Paldies Dievam, Latvijā atgriezusies mana kolēģe un draudzene Annija Zahovska, kura mūziklu dziedāšanu Londonā mācījās septiņus gadus – vēl ilgāk nekā es, un ir atgriezusies īstajā laikā. Aktiermeistarību pasniedz režisors Kārlis Krūmiņš, bet deju – horeogrāfs Rolands Meržejevskis, kurš mācījies Brodvejā, Ņujorkas deju centrā, un ir speciālists Brodvejas džeza dejā. Es ar viņu satikos, kad, atgriezusies Latvijā, gribēju turpināt praktizēties dejot. Šaubījos, vai vispār kāds Latvijā no šī žanra ko jēdz, un biju ļoti patīkami pārsteigta." Annija priecājas, ka gaidāmajā koncertā Liepājā piedalīsies arī Doma kora skolas audzēkņi un nākamgad taps "vēl viens brīnišķīgs projekts, kur tiks iesaistīti jau visi studenti un viņiem būs lielākas lomas. Bet jau oktobrī vēlreiz brauksim uz Liepājas dzintaru, lai mūsu audzēkņi sadarbībā ar Liepājas Mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri atjaunotu uzvedumu Mana skaistā lēdija" – Annija priecājas, ka jauniešiem ir kur izpausties praksē. Turklāt – uz lielās skatuves. Latvijas apstākļos tas jau ir daudz.

Tiem, kuri apšauba vajadzību gatavot mūziklu aktierus un prognozē, ka viņiem nebūs kur likties, Annija saka: "Viss notiek. Mēs taču esam dziedātāju un dejotāju tauta, mums patīk būt aktīviem uz skatuves. Ja būs jauni, profesionāli sagatavoti mākslinieki, radīsies arī pieprasījums." Gadu pirms studijām Londonā viņa Liepājā pati dziedāja Marijas lomu Leonarda Bernstaina mūziklā Vestsaidas stāsts, ko iestudēja Liepājas teātrī, un teic, ka viņai šī pieredze ļoti noderējusi, tāpat kā pirms tam Eponīnas loma Ķīpsalā uzvestajā mūziklā Nožēlojamie.

Soli pa solim

"Sešpadsmit gadu vecumā dziedāju korī Mūzikas skaņās, tad iekļuvu ansamblītī Vestsaidas stāstā, bet pēc diviem gadiem Liepājā – galvenajā lomā. No sākuma ielēcu mūzikā un tikai tad sāku mācīties. Anglijā brīnījās, kā Latvijā iespējams gūt tik lielu pieredzi mūziklu jomā, un ļoti novērtēja manu klasisko bāzi – ka varēju nodziedāt to, ko daudzi citi nevar, ātri mācos, veikli lasu notis no lapas. Bet process uz skatuvi ir ilgs – tu iesaisties, gadiem strādā radošajās darbnīcās, kur nevienam neko nemaksā, un tikai ceri, ka varbūt kādreiz būs kaut kas liels. Konkurence ir milzīga, un ir jāsakrīt daudzām zvaigznēm, lai Londonā tiktu uz skatuves. Paveicas, ja trāpās piemērota loma." Annija ir piedalījusies mūziklā A Catered Affair Londonas Karaliskajā teātrī Kings Theatre un pēc veiksmīgas dalības vairākās mūzikla Operas spoks noklausīšanās kārtās ierakstīta pastāvīgajā iespējamo solistu sarakstā. Annijas Putniņas dati ir atrodami arī profesionālo aktieru organizācijas vietnē Spotlight.

"Man paveicās, jo man ir klasiskā mūzikas izglītība – bagātība, kuru varam paņemt no mūsu valsts. Varu mācīt dziedāšanu, teorijas pamatus, klavieres. Tā ir mūsu priekšrocība, jo Anglijā nav mūzikas skolu: daudzi smuki dzied, taču notis nepazīst un visu ir iemācījušies tikai pēc dzirdes. Toties viņi forši jau no četru gadu vecuma māk stepot. Tāpēc saviem audzēkņiem saku: nesatraucieties, ja neesat stipri vienā elementā. Jūs būsiet stipri citā. Tikai darbojieties!" Iespējas, kuras arvien vairāk paveras dzimtenē, ir iemesls, kāpēc Annija Putniņa pēc studijām Londonā atgriezās Latvijā. "Ir brīnišķīgi, ka ir iespēja aizbraukt un atkal uzlādēties, iedvesmoties. Bet projektus, kurus piedāvāja Londonā šī gada nogalē, es atteicu, jo komponists Jānis Lūsēns mani uzrunāja koncertprogrammai Kā man tevi sasildīt. Tā ir jauna oriģinālmūzika, kuru viņš rakstījis speciāli man, Jānim Ērglim un vijolniekam Raimondam Ozolam. Decembrī būs deviņi koncerti visā Latvijā."