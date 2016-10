Notiks Rīgas A Capella festivāls

No 21. līdz 23. oktobrim norisināsies Rīgas A Cappella festivāls, kurā uzstāsies spilgti Latvijas un pasaules mākslinieki, izskanēs unikālas un novatoriski veidotas mūzikas programmas, parādot a cappella žanru kā modernu un mūsdienīgu mākslas veidu, informēja festivāla pārstāvis Guntis Cimiņš.

Festivāls ar plašu koncertu tiks atklāts 21. oktobrī koncertzālē Palladium. Koncertā Sing-Along piedalīsies vokālā grupa Anima Solla, Dānijas inovatīvā vokālā grupa Postyr, jauniešu koris Balsis un Dj Monsta ar īpaši veidotu programmu. Koncerta programmas noslēgumā notiks Sing-Along jeb kopdziedāšana ar koncerta publiku.

Koncertzālē Palladium 22. oktobrī plkst. 20 festivālā uzstāsies izcilā vokālā grupa The Real Group. Ar profesionālu perfekciju un dzīvām, personiskām emocijām grupa jau kopš 1984. gada ir viena no vadošajām vokālām grupām pasaulē. The Real Group ir radījuši unikālu mūziku, kas balansē uz robežas starp džezu, popmūziku un Ziemeļeiropas koru mūziku.

Rīgas A Cappella festivāla noslēguma koncertā 23. oktobrī Rīgas Reformātu baznīcā uzstāsies koris Kamēr… un diriģents Jānis Liepiņš. Jauniešu koris Kamēr... ir unikāla un vienreizēja parādība Latvijas un pasaules mūzikas vidē, savā darbībā koris atstājis neizdzēšamas pēdas a cappella mūzikā. Kora Kamēr… mākslinieciskais vadītājs un diriģents Jānis Liepiņš ir viens talantīgākajiem jaunās paaudzes diriģentiem, savukārt pašu kori šodien raksturo tā nosaukumā iekodētā daudzpunkte – kamēr esam jauni, tikmēr viss ir iespējams un sasniedzams.

Rīgas A Cappella festivāls tiek īstenots, lai veicinātu izcilību un augstus sasniegumus mūzikā. Viens no Festivāla pamata uzdevumiem ir popularizēt a cappella dziedāšanas tradīcijas mūsdienīgumu un daudzveidīgās attīstības iespējas. Festivāla mērķis ir radīt spilgtas, radošas un progresīvas idejas, dot pozitīvus impulsus kopējai Latvijas vokālās mūzikas attīstībai.

Biļetes uz festivāla koncertiem iespējams iegādāties Biļešu Servisa kasēs un internetā. Festivāls piedāvā arī Festivāla kartes, kas sniedz iespēju apmeklēt visus festivāla programmas notikumus 21., 22. un 23. oktobrī un tiek piedāvātas ierobežotā daudzumā. Festivāla kartes īpašniekiem būs iespēja satikties ar māksliniekiem pēc festivāla koncertiem. Vairāk informācijas par festivālu http://www.rigasacappellafestivals.lv