No 15. līdz 21. oktobrim Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, notiks otrais ērģeļmūzikas festivāls ORGANismi, kura mākslinieciskā vadītāja ir ērģelniece Iveta Apkalna, informēja festivāla pārstāve Edīte Husare.

Otrā festivāla koncertus caurvīs Divatā jeb Duo motīvs. Festivāla programmā šogad piedzīvojami pieci notikumi – divi koncerti, zinātniskais teātris, sarunu vakars un jaunuzvedums.

"Pēc tam, kad pirmajā festivālā izspēlējām, ēnās izdejojām un Raiņa dzejā izdziedājām pasaules radīšanu, otrajā festivālā muzicēsim par tēmu Divatā jeb Duo. Divi mūziķi izspēlēs programmu diviem taustiņinstrumentiem un piecām klaviatūrām, ērģelnieku duets spēlēs koncertu četrām klaviatūrām četrrocīgi un četrkājīgi, bet muzikālajā sapņojumā bērniem 22 rokas un 22 kājas darbosies, fantazēs un muzicēs par tēmu Ja es būtu. Latgales vēstniecības GORS lielās zāles skatuve joprojām ir vienīgā koncertskatuve ar ērģelēm Latvijā. Mēs ar to lepojamies, un tas mūs iedvesmo aizraujošiem, vēl nebijušiem muzikāliem projektiem un mūziķu sastāviem," festivāla šī gada noskaņu ieskicē ORGANismi mākslinieciskā vadītāja Iveta Apkalna.

Festivāla atklāšanas koncertā - Apklana un Žikovs - 15. oktobrī plkst. 18 duetā skanēs ērģeles un klavieres. Ērģelniece Iveta Apkalna saspēlēsies ar pianistu Juri Žvikovu. Abu mūziķu saspēlē izskanēs Jūliusa Roibkes, Sezāra Franka, Žana Langlē un Nadži Hakima skaņdarbi.

Svētdien, 16. oktobrī plkst. 17 , festivāla otrajā koncertā divu Francijas ērģelnieku – Libāna dzimušā, šobrīd Francijā dzīvojošā ērģelnieka, komponista, ērģeļspēles skolotāja Nadži Hakima (Naji Hakim) un franču ērģelnieces Marijas-Bernadetes Djuforse (Marie-Bernadette Dufourcet) pāra saspēle. Abu ērģelnieku izpildījumā izskanēs arī cikls Apustuļi, kuru diviem ērģelniekiem radījis pats Nadži Hakims. Viņš smēlies iedvesmu no Lukas Kranaha (vecākā) kokgriezumu sērijas, kurā attēlots Kristus un viņa mācekļi.

Pirmdien, 17. oktobrī plkst. 18 festivāla tēmu divatā interaktīvā šovā atklās arī zinātniskā teātra Laboratorium.lv eksperimentu meistari. Festivāla ORGANismi centrālā persona ir digitālas, tātad, ar elektrību darbināmas ērģeles, tāpēc mazie GORS apmeklētāji varēs uzzināt gan to, kas ir elektrība, kā rodas īssavienojums, vai to var sajust un saredzēt, gan arī to, kāpēc ir vajadzīgi Divi, lai rastos elektriskā dzirksts.

Otrdien, 18. oktobrī plkst. 18 notiks sarunu vakaru ar festivāla māksliniecisko vadītāju un ērģelnieci Ivetu Apkalnu.

Piektdien, 21. oktobrī plkst. 18 koncertuzvedumā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas (JIRMV) Mūzikas skolas audzēkņi un ērģelniece Iveta Apkalna turpinās atklāt divu, abu stāstu caur diviem es – kas es esmu šodien un kas es varētu būt esošajā vai iedomātajā nākotnē.bŠī gada koncertuzveduma pamatā ir itāļu rakstnieka Džanni Rodāri (Gianni Rodari) grāmata Pasakas pa telefonu. Koncertuzveduma radošā grupa – režisore Māra Zaļaiskalns, telpas un tērpu radītāja Ināra Apele, kustību konsultante Lilija Lipora un gaismu režisors Ervīns Šaicāns mūzikas, valodas un kustības saspēli pārvērtīs par priecīgu, ar fantāziju piepildītu notikumu.

Biļetes uz festivāla koncertiem var iegādāties Latgales vēstniecības GORS un Biļešu Paradīze kasēs un internetā.