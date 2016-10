Sarkanā mēness atklātajā gaismā

Kopš pagājušā gada sākuma ir padarīts daudz - tapis debijas albums Inner Voice, nofilmēts pirmais klips, Eirovīzijas dziesmu konkursa 2015. gada finālā izcīnīta 6. vieta, un 2016. gada konkursa finālā viņas dziesma Justa izpildījumā iebalsota kā 15. labākā starp pārējām, uzskaita jaunā dziedātāja Aminata: "Sajūtas dažādas, tas viss nenāk viegli. Stāstu jau tikai to, kas sanāk, bet apakšā ir grūtības un daudz darba. Bet mūzika ir tieši tas, ko vēlos darīt. Prieks apzināties, ka varu nodarboties ar to, ko patiešām gribu darīt visu mūžu."

Šoruden klajā nāk Aminatas otrais albums Red Moon, un jau rīt, 13. oktobrī, plkst. 19.00 koncertzālē Palladium Rīgā gaidāms mākslinieces pirmais solokoncerts ar tādu pašu nosaukumu.

Koncerta organizēšanu uzņēmusies pati dziedātāja ar komandu, un tā solās būt iespaidīga. Aminata uzstāsies kopā ar producentu Kasparu Ansonu, ģitāristu Jāni Ruņģi, basistu Reini Ozoliņu, taustiņinstrumentālistu Matīsu Repsi un bundzinieku Rūdolfu Dankfeldu, kā arī gaidāmi īpaši viesi - grupa Dagamba un DJ Makree. Kā iesildītāji uz skatuves kāps progresīvā popgrupa Galaxy Bosons. Deju priekšnesumus koncertam veidojuši horeogrāfi Aleksandrs Ivanovs (vairāk pazīstams kā Alex Snickers no grupas Bermudu divstūris) un Anastasija Vorkunkova, kā arī uzstāsies labākie dejotāji no trīs deju studijām - Bump, Pro-x un Veizāna deju skolas. To visu papildinās video un gaismu priekšnesums.

Masu medijos jau izskanējuši jaunā albuma priekšvēstneši - ar Aleksandra Volka palīdzību Wolk Recording Studioierakstītais singls Fighter un Kaspara Ansona producētais Red Moon, abi jau kādu laiku pieejami lielākajos mūzikas straumēšanas servisos. Aminata ir visu albuma dziesmu mūzikas un tekstu autore. Par albuma tematiku dziedātāja saka: "Mīlestība. Arī citas tēmas, par kurām pārdzīvoju. Dziedu par to, kas mani uztrauc, par izmaiņām sevī, par to, ka gribu cīnīties par savu mērķi. Laikam tās ir aktuālas domas manā vecumā, tāds periods dzīvē. Ceru, ka mana mūzika uzrunās, šajā albumā gribēju kļūt saprotamāka cilvēkiem. Pirmā albuma dziesmās bija daudz teksta, sarežģītāka mūzika, aranžija. Šis būs saprotamāks. Šajā albumā esmu arī atklātāka."

Par spīti Aminatas jau vērā ņemamajai pieredzei gan uz pašmāju, gan ārzemju skatuvēm, uzstāšanās pirmajā solokoncertā jaunajai dziedātājai būšot kas īpašs. "O, jā, mandrāža un viss kaut kas jau ir bijis, tas prasa daudz nervu. Naktī pirms koncerta droši vien vispār negulēšu. Gan nakti pirms, gan pēc koncerta," min māksliniece.

Biļetes uz koncertu Red Moon var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un internetā.