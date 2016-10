Sezonas pirmā tiešraide no Ņujorkas Metropolitēna operas – Riharda Vāgnera Tristans un Izolde

Sestdien, 8. oktobrī, plkst. 19 Rīgas kinoteātrī Kino Citadele notiks jaunās sezonas pirmā tiešraide no Ņujorkas Metropolitēna operas – skatītājiem tiks piedāvāts Riharda Vāgnera eposa Tristans un Izolde jauniestudējums.

To sagatavojuši britu diriģents Saimons Retls un poļu režisors Marjušs Treliņskis. Titullomas atveido spoži Vāgnera mūzikas interpreti – austrāliešu varoņtenors Stjuarts Skeltons un zviedru dramatiskais soprāns Nīna Stemme. Citās lomās – vācu bass Renē Pape (karalis Marks), krievu mecosoprāns Jekaterina Gubanova (Brangēna) un krievu basbaritons Jevgeņijs Ņikitins (Kurvenāls).

Kritiķi slavē maestro Saimona Retla un visu solistu sniegumu, viskrāšņākie epiteti tiek veltīti Nīnai Stemmei, kura, visticamāk, ir mūsdienu labākā Izoldes lomas tēlotāja. Viņas balss skan spēcīgi, bet ne forsēti. Māksliniece meistarīgi piemeklē vokālās krāsas atbilstoši Izoldes noskaņojumam un dvēseles stāvoklim – no dusmām līdz mīlas ilgām un izmisumam, no nelokāma vēsuma līdz apburošam siltumam. Turklāt dziedājumā Nīna Stemme vienmēr saglabā ritmisku precizitāti un skaidru dikciju, uzsver laikraksts The New York Times.

Režisora Marjuša Treliņska metaforu pilnā koncepcija kritiķiem nešķiet tikpat pārliecinoša kā izrādes muzikālā interpretācija. Marjušs Treliņskis ir kino, teātra un operas režisors, viņš ir Polijas Nacionālās operas mākslinieciskais vadītājs.

Vāgnera šedevra darbība šajā iestudējumā risinās modernā, reālistiskā vidē uz karakuģa, ar kuru Tristans ved Izoldi uz Kornvolu. Marjušs Treliņskis skaidro, ka kuģim ir gan tieša, gan simboliska nozīme, jo Tristana vadībā tas dodas uz "nakts malu" – tur, kur abus varoņus gaida neizbēgama nāve.



Šī ir jau 11. sezona, kad Ņujorkas Metropolitēna opera nodrošina savu iestudējumu pārraidi kinoteātros visā pasaulē, – Tristans un Izolde ir 100. tiešraide šajā ciklā.

Ar visiem jaunās sezonas plāniem var iepazīties Metropolitēna operas mājaslapā www.metopera.org, kā arī Kino Citadele mājaslapā www.forumcinemas.lv