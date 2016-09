Skaņu mežā uzstāsies pianists Maikls Finisijs

14. oktobrī mūzikas namā Daile nepieradinātās mūzikas festivāla Skaņu mežs ietvaros uzstāsies britu laikmetīgās mūzikas komponists un pianists Maikls Finisijs (Michael Finnissy), kas tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem cilvēkiem tā saucamā "jaunās sarežģītības" virziena tapšanā, informēja pasākuma pārstāvis Rihards T. Endriksons.

Koncertā viņš izpildīs savu klaviermūziku. Programmā iekļauti sekojoši darbi: Green Meadows, Folklore I, Don’t Let this Harvest Pass/Sinner, Please, kā arī vairākas klaviermūzikas versijas Verdi un Geršvina opermūzikai, kas, raksturīgi Finisija daiļradei, ir visai tālas no oriģinālversiju skanējuma.

Maikls Finisijs (1946) ir britu komponists un pianists, kas, pateicoties gan savai mūzikai, tiek uzskatīts par vienu no diviem nozīmīgākajiem personāžiem tā saucamā "jaunās sarežģītības" virziena tapšanā (otrs ir Braiens Fernīho (Brian Ferneyhough)). Lai gan pats Finisijs noraida šo 1980. gados radušos apzīmējumu, apgalvojot, ka "jaunā sarežģītība" pat nav nosaucama par līdzīgi domājošu komponistu "skolu", viņa paša mūziku tik tiešām raksturo izteikti kompleksa notācija, mikrotonalitāte, izplūdušas melodiju kontūras, pārblīvēti daudzslāņainas un savstarpēji teju nesavienojamas ritmiskas konstrukcijas, straujas maiņas un nepieciešamība pēc netradicionālām instrumentu spēles tehnikām – ne velti daudzas no viņa kompozīcijām tiek dēvētas par praktiski "nenospēlējamām".

The Guardian laikmetīgās mūzikas apskatnieks Toms Sērviss (Tom Service) raksta sekojoši: "Finisija notis ir kā graujoši labirinti – es atminos, kā aplūkoju notāciju viņa Otrajam klavierkoncertam; man atteica smadzenes un nosvila pirksti, kad mēģināju to apzināt. Tas šķita neiespējami, ka kāds cilvēks vispār spēj prātā iztēloties un pēc tam skaņā realizēt šīs neredzēti sarežģītās ritmiskās struktūras. Tomēr pianisti kā Nikolass Hodžezs (Nicolas Hodges) un Īens Peiss (Ian Pace) pastāvīgi pierāda pretējo."

No 1990. līdz 1996. gadam Finisijs bija Starptautiskās Laikmetīgās mūzikas asociācijas prezidents. Finisijs ir politiski domājošs komponists; viņa mūzikā parādās arī kristīgas tēmas, savirknēti kultūras vēstures rēbusi un geju un lesbiešu tiesību jautājumi. "Ļoti nedaudzi mūsdienu komponisti spējuši laikmetīgās mūzikas ekspresīvo spēku apvienot ar tās kritisko, intelektuālo potenciālu tik pārliecinoši, cik tas izdodas Finisijam," komentē Toms Sērviss.

Šogad Maikls Finisijs svin savu 70 gadu jubileju.

Biļetes uz festivālu var iegādāties Biļešu Servisa kasēs, kā arī www.bilesuserviss.lv.

Abonements uz divām festivāla dienām pagaidām maksā 20 EUR, bet uz visām trim festivāla dienām maksā 30 EUR un ir nopērkams tikai iepriekšpārdošanā, savukārt biļešu sākotnējās cenas uz koncertvakariem iepriekšpārdošanā ir sekojošas: 14. oktobris – 15 EUR, 15. oktobris – 15 EUR un 12. novembris – 15 EUR.