Ventspilī notiks džeza trio Splashgirl koncerts

17. septembrī plkst. 19 Ventspilī, teātra nama Jūras vārti Jaunajā zālē gaidāms norvēģu instrumentālā džeza trio Splashgirl koncerts.

Splashgirl ir klavieru trio no Oslo, kas jau padsmit gadu un piecu augsti vērtētu albumu garumā kopj faktiski pašu radītu žanru – drone jazz. Mūziķu tumsnējās, džeza un improvizētajā mūzikā sakņotajās instrumentācijās saklausāmi arī ambientās, post-rock un elektroniskās mūzikas žanru pavedieni.

Atvērtajai un reizē smalki detalizētajai trijotnes daiļradei piemīt teju hipnotizējošs, vietumis transcendentāls spēks, kas klausītāju ievelk un ved aizraujošā muzikālā piedzīvojumā. Pēdējo triju albumu ierakstā grupa cieši sadarbojusies ar pazīstamo skaņu inženieri Rendalu Dannu (Randall Dunn) no Sietlas ASV. Veiksmīgajai sadarbībai sekojušas koncertturnejas pa Eiropu, Japānu un ASV, kā arī augsti vērtējumi no klausītājiem, mūzikas kritiķiem un profesionāļiem.

"Tiem, kurus, iespējams, mulsina tādi žanra apzīmējumi kā doom jazz vai dark jazz, noteikti jānoklausās albums Hibernation, jo tas ir klasisks žanra piemērs. Trio mūzika nelīdzinās citiem džeza vai brīvās improvizācijas žanriem, kas pamatā balstās uz izteiktām kāda instrumenta solo partijām. Tā vietā ir jūtams tīšs, nesteidzīgs, visu instrumentu kopīgi radīts grūvs. Lai kādi nebūtu mēģinājumi definēt Splashgirl pārstāvēto žanru, viņu mūzika nav ne pārmērīgi baisa, ne tumsnēja, bet gan cauri un cauri aizraujoša un hipnotizējoša." Tā savā ieraksta recenzijā rakstījis Džons Eilzs (John Eyles) no Allaboutjazz.com, novērtējot to ar četrarpus zvaigznēm no piecām.

Biļetes uz trio Splashgirl koncertu pieejamas Biļešu Serviss tirdzniecības tīklā. Pārdošanā ierobežots skaits nenumurētu sēdvietu.