Jelgavā notiks Eiropas kultūras mantojuma dienas

Jelgavā no 9. līdz 10. spetembrim tiks atzīmētas Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas veltītas kultūrvēsturiskajai ainavai, lai akcentētu tās īpašo lomu cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā, informēja pasākuma pārstēve Liene Strazdiņa.

Eiropas kultūras mantojuma dienās Jelgavā ar semināru un ekskursiju īpaši tiks akcentēta pilsētas panorāmas nozīmība un rašanās vēsture.

9. septembrī plkst. 12 Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī norisināsies bezmaksas seminārs Jelgavas kultūrvēsturiskā ainava, kur lektori Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Mg.hist. Gita Grase, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr.habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Dr.oec. Irina Pilvere un Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore Dr.arch. Aija Ziemeļniece stāstīs par ievērojamākajiem objektiem pilsētas kultūrvēsturiskajā ainavā.

10. septembrī no plkst. 13 līdz 14 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina doties izbraukumā ar kuģi Jūrmala, lai iepazītu Jelgavu no cita skatu punkta – upes puses. Ekskursiju Jelgavas kultūrvēsturiskā ainava no Lielupes ūdeņiem pavadīs gida stāstījums, kas iepazīstinās ar vēsturisko Jelgavas panorāmu – ēkām, kas atradās Driksas upes krastmalā, - Jelgavas salām un mūsdienu ainavu, kas pēdējos gados ievērojami mainījusies.

Dalības maksa: 1,00 EUR personai, daudzbērnu ģimenēm - ģimenes biļete (2 pieaugušie un viens vai vairāk bērni) – 3,00 EUR; pirmskolas vecuma bērniem bez maksas. Biļešu iepriekš pārdošana Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Akadēmijas ielā 1.

10. septembrī no plkst. 9 līdz 17 apmeklētājus gaidīs arī Jelgavas pils muzejs. Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros pils muzeja apmeklējums ir bez maksas.