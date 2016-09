Oktobrī notiks trešā Baltijas mākslas vēsturnieku konference

No 6. līdz 8. oktobrim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas zinātnes nodaļa kopā ar LMA Mākslas vēstures institūtu un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) aicina visus interesentus uz 3. Baltijas mākslas vēsturnieku konferenci Mākslas vēsture Baltijas valstīs - pieredze un perspektīvas (Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects), informēja pasākuma pārstāve Kristiana Ābele.