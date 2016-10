Esot tuvāk publikai, jābūt patiesākiem

15. un 16. oktobrī Latvijas Kultūras akadēmijas teātra studiju ēkā Zirgu pasts varēs noskatīties desmit labākos Latvijas novadu tautas teātru kameriestudējumus. Tie tiks rādīti pirmajā Amatierteātru kamerizrāžu festivālā , kuru organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Pavisam valstī pastāv aptuveni 420 teātra kolektīvu, kuros darbojas cilvēki, kam teātris nav profesija, bet sirdslieta. Ar to, ka izrādes tiek parādītas savējiem, vien nepietiek. Amatierteātri, līdzīgi kā kori un deju kolektīvi, piedalās novadu un reģiona līmeņa skatēs, labākie - arī Dziesmu un deju svētkos un amatierteātru balvas Gada izrāde izcīņā. Pērn, kad balvas finālistu izrādēs skatīties gribētāju skaits krietni pārsniedza norises telpu ietilpību, LNKC amatierteātru ekspertei Dacei Vilnei radās ideja par īpašu festivālu, kurā interesantākās izrādes būtu pieejamas visiem, šoreiz - ieejas biļetes par demokrātisku cenu.

Kamerizrādes, kurās piedalās nedaudz aktieru un kuras veido nelielā telpā - tuvāk skatītājam gan fiziski, gan enerģētiski -, amatierteātru repertuāros nav retums, atklāj Dace Vilne: "Amatierteātra kolektīvi pārsvarā strādā kultūras namos, kur bez viņiem darbojas vēl daudzi kolektīvi - deju kopas, kāds koris. Kultūras nama skatuve ir tikai viena, un tā tiek dalīta uz visiem. Bieži vien netiekam uz skatuves mēģināt, jāmeklē citas iespējas - uz mazām skatuvēm, parastās istabās, telpās aptuveni 30 skatītājiem. Radās doma šīs mazās izrādītes parādīt Rīgā kā kaut ko īpašu, kaut arī tās ir radušās gandrīz piespiedu kārtā. Spēlēt tajās ir izaicinājums, jo, esot tuvāk skatītājam, jābūt patiesākiem. Aktieriem ir interesanti. Šeit savu skatītāju redzi un jūti, tā ir sava veida meistarības pārbaude."

Divās festivāla dienās skatāmās izrādes, viena no tām krievu valodā, atvestas no Rēzeknes, Kokneses, Saldus, Ogres, Līvānu, Ozolnieku, Tukuma un Liepājas novada, kā arī no Rīgas. Būs baudāms gan tā sauktais istabas teātris, kurā, piemēram, logs spēles telpā arī tiek izmantots kā logs uzvedumā (viena no šādām izrādēm ir Šīla Dileinī Medus garša Ozolnieku novada amatierteātra uzvedumā, režisore Dace Vilne), gan nelielām telpām īpaši pielāgota lielās skatuves izrāde (Jāns Tette Daudz laimes darba dienā! Rēzeknes Tautas teātra iestudējumā, režisore Māra Zaļaiskalns). Līvānu novada jauniešu teātra kolektīvs rādīs pašu veidotu dažādu latviešu autoru dzejas uzvedumu Lelle (režisors Oskars Bērziņš), bet Latvijas Universitātes Studentu teātris ķēries pie klasikas - Augusta Strindberga Jūlijas jaunkundzes (režisors Visvaldis Klintsons).

Plašāka informācija par festivāla programmu atrodama www.lnkc.gov.lv/jaunumi/kamerizrazu-festivals/.