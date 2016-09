Jau septīto gadu festivālā Patriarha rudens izrādīs teātra studentu darbus

No 26. septembra līdz 3. oktobrim norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijas organizētais Skatuves mākslas festivāls Patriarha Rudens, kas 7. gadu pēc kārtas izrādīs jauno teātra, audiovizuālās mākslas un laikmetīgās dejas horeogrāfijas studentu darbus, informēja festivāla pārstāve Lelde Kristiāna Vozņesenska.

Festivāla atklāšana notiks 26. septembrī plkst. 11 Āgenskalna tirgū, pulcinot Latvijas Kultūras akadēmijas vadību un docētājus, festivāla dalībniekus un viesus, kultūras un mākslas nozares pārstāvjus un ikvienu interesentu, lai kopā pēc festivāla atklāšanas dotos uz Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeju, kurā svinīgi tiks pacelts festivāla karogs.

Turpat būs iespēja redzēt jauno aktieru starptautisko pieredzes apmaiņu braucienos Nīderlandē un Polijā radītās performances, kā arī tiks baudīta rudens zupa - notikuma neatņemama sastāvdaļa.

Šogad festivāla skatē ar saviem darbiem piedalās divi jaunie un četri topošie teātra režisori.

Savu maģistra diplomdarbu Zvēru dārzs pēc E. Olbija lugas Zvērudārza stāsts un Amerikāņu sapnis lugu motīviem izrādīs režisors Pēteris Galviņš, bet leļļu teātra žanrā ar pašas veidoto askētisko monoizrādi Vienkauja debitēs režisore Māra Ganģe.

Tāpat festivālā savus kursa darbus izrādīs Dramatiskā teātra režijas mākslas 4. kursa studenti: klasikas darba interpretāciju piedāvās Justīne Vaivode izrādē Makbets3, kas radies Spānijā Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros, un Māra Ribkinska ar uzvedumu Lēnprātīgā, kas tapusi pēc F. Dostojevska darba motīviem un stāsta par cilvēku sasvstarpējajām attiecībām.

Savu, jau skatītāju atzinību ieguvušo izrādi Raskoļņikova murgi festivāla skatītāju vērtējumam nodos Mārtiņš Zariņš.

Ar savu starptautisko pieredzi dalīsies pagājušā gada festivāla laureāts (labākā režija) Toms Treinis, no Lietuvas atvedot savu 3. kursa darbu Medus garša, kas tapis sadarbībā ar jaunajiem aktieriem no Vytautas Magnus Universitātes un tika spēlēta režisora Gildas Aleksa teātra mājā Trouble on Stage.

Skates radošos darbus vērtēs un savu viedokli festivāla noslēguma apaļā galda diskusijā Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē izteiks ekspertu komisija (Patriarha rudens Goda eksperte, režisora un dramaturga Pētera Pētersona meita Kārina Pētersone, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, Nacionālā teātra režisors, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Edmunds Freibergs, Nacionālā teātra režisors Valters Sīlis, Nacionālā teātra aktrise Lolita Cauka, Nacionālā teātra aktieris Uldis Anže, Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās un skatuves mākslas teorijas apakšprogrammas studente Katrīna Daugule), lai vienam no jaunajiem māksliniekiem festivāla noslēgumā pasniegtu balvu – Pētera Pētersona petrolejas lampu no režisora vērienīgās petrolejas lampu kolekcijas.

Festivālā savas solo izrādes izdejos arī laikmetīgās dejas horeogrāfi - maģistranti.

Horeogrāfe Agate Bankava, pagājušā gada festivāla Latvijas Nacionālā teātra specbalvas – iespēju veidot izrādi 2016./2017. gada sezonā – ieguvēja šogad izrādīs solo dejas izrādi Membra, poēmu par cilvēka un liktens attiecībām. Par to, kā mūsu prātu iespaido tumsa un klusums, dejos Anastasija Lonšakova savā interaktīvajā performancē Metamorphosis. Dejotājam un horeogrāfam Jānim Putniņam solo izrāde ar nosaukumu Repulse radusies, iedvesmojoties no pieredzētā nometnē 2nd China-CEEC Summer Dance Camp. Solo dejas izrāde arī maģistrantam Mārtiņam Freimanim ar nosaukumu Karlsons.

Šī gada festivāla idejiskā virzība ir dienvidu temperaments, ko diskusijā ar tādu pašu nosaukumu ievadīs festivāla mākslinieciskais vadītājs profesors Jānis Siliņš.

Dienvidnieciskās noskaņās pirmizrādi piedzīvos Olgas Žitluhinas veidotā dejas izrāde Bernarda Alba laikmetīgās dejas mākslas 2. kursa studentu izpildījumā, iedvesmojoties no spāņu dramaturga Federiko Garsijas Lorkas vienas no nozīmīgākajām lugām.

Profesores Māras Ķimeles 4. aktieru un režisoru kurss, jau no augusta vidus intensīvi strādā kopā ar itāļu delartiskās komēdijas meistaru Dāvidu Džovanzanu, lai festivāla ietvaros publikas vērtējumam nodotu diplomdarbu pēc Viljama Šekspīra lugas Ričards III motīviem. Festivāla programmā iekļauts arī otrs studentu diplomdarbs pēc Šekspīra lugas Sapnis vasaras naktī motīviem un spāņu mūsdienu dramaturga Huana Majorga lugas Zēns no pēdējā sola iestudējums, kurā piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi un esošie studenti, Elmāra Seņkova režijā Latvijas Nacionālajā teātrī.

Šogad ar aktieriem, kas specializējas leļļu teātra mākslā, strādās jau pagājušajā gadā festivāla ietvaros iepazītais vieslektors un flamenko dejas meistars Andreu Carandella no Spānijas. Kurss nedēļas laikā kopā ar laikmetīgās dejas horeogrāfijas studentiem apgūs flamenko dejas pamatus, kā arī sāks darbu pie jauniestudējuma pēc spāņu rakstnieka Federiko Garsijas Lorkas darbu motīviem, kam pirmizrāde plānota pavasara semestrī.

Šobrīd jaunie aktieri ir nodevušies pētniecībai un festivāla laikā īstenos bērnu rītu - misiju AJINĀPS, kas paredzēta bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem.

Festivāla neaņemama sastāvdaļa ir starptautiska pieredzes apmaiņa. Šogad festivālā gaidāmi ciemiņi no Polijas. Aleksandra Zelveroviča Teātra akadēmijas Leļļu teātra mākslas departamenta Belostokā studenti piedāvās leļļu teātra izrādi ANY-BODY bez teksta, kurā vienīgais vizuālais materiāls ir aktiera ķermenis. Performance balstīta kustībā, dejā, mūzikā un gaismā, kuru ietvarā viena otrai seko jautras etīdes.

Festivālā iekļauta arī audiovizuālās mākslas studentu īsfilmu skate kinoteātrī Splendid Palace. Skatē tiks izrādītas: Silts klusums, režisors Rinalds Zelts; Konvertīti, režisors Kārlis Lesiņš; Mažora dienas, minora naktis, režisore Dita Celmiņa; Tango, režisore Dace Pūce; Ludis, režisors Gatis Ungurs; Meldra, režisore Monta Gāgane; Ērkšķiem pilna istabiņa, režisore Iveta Budreviča.

Ar festivāla katalogu un aktuālāko informāciju interesenti ir aicināti iepazīties pēc festivāla atklāšanas INFO centros teātra mājā Zirgu pasts un E.Smiļģa Teātra muzejā, kā arī festivāla oficiālajā lapā: https://www.facebook.com/PatriarhaRudens/ un Latvijas Kultūras akadēmijas mājas lapā www.lka.edu.lv.

Biļetes uz festivāla izrādēm pieejamas visās Biļešu Paradīzes kasēs, kā arī www.bilesuparadize.lv