Klasiķi, huligāni, spēlmaņi

Trijās Latvijas pilsētās iespējams redzēt piecus Krievijas teātru iestudējumus gadskārtējā festivālā Zelta maska Latvijā.

Tāpat kā krāsainās lapas, arī Krievijas teātru izrādes uz Latvijas skatuvēm pēdējos gados rudenī šķiet teju likumsakarīga un neizbēgama parādība. Festivāls Zelta maska Latvijā no 30. septembra atkal ir klāt. Gudri sastādītajā programmā ir iespēja izvēlēties skatīšanās kritērijus – iet uz pazīstamu režisoru, aktieri zvaigzni vai skandalozu izrādi.

Atpazīstamības ziņā šoreiz laikam gan Konstantīnam Raikinam nav konkurentu – viņu 10. un 11. oktobrī redzēsim Dailes teātra Lielajā zālē izrādē Cilvēks no restorāna. Maskavas teātrī Satirikons pēc Ivana Šmeļova darba motīviem to iestudējis 33 gadus vecais Jegors Peregudovs, izrādes vērtētāji viņu nosaukuši pat par demonstratīvi konservatīvu. Festivāla mājaslapā citētajās recenzijās norādīts, ka izrādē piedalās daudz aktieru un katrs turklāt spēlē vairākas lomas. Konstantīns Raikins – oficiantu. "Skorohodovs nav vienkārši "mazais cilvēks", viņa dzīve ir pilna kārdinājumu un dažādu draņķību, bet viņš paliek tīrs un patiesi cienījams cilvēks," par savu varoni izteicies slavenais aktieris.

Konservatīvākam skatītājam, visticamāk, pie sirds varētu iet arī cita Zelta maskas izrāde – Aleksandra Puškina teātrī (Maskava) iestudētais Pītera Ekstroma kamermūzikls O. Henrija Ziemassvētki, kas saņēmis balvu Zelta maska par režiju un scenogrāfiju. Režisors Aleksejs Frandeti apsolījis gaišu stāstu, un publika pēc tā acīmredzot ir noilgojusies, jo pārdotas visas biļetes gan Rīgā, gan Liepājā, gan Ventspilī.

Trīs citas izrādes, kuras šogad pie mums ved Zelta maska, ir pretrunīgākas un saistītas ar radikālāku teātra valodu. Otro gadu pēc kārtas savu izrādi piedāvā Dmitrijs Krimovs. Pērn vērojām, kā režisors dekonstruē Ostrovski un Servantesu, šogad kārta pienākusi Puškinam izrādē Saviem vārdiem. A. Puškins. Jevgeņijs Oņegins. "Tas ir Puškina romāns, kas kļuvis par teātra iekšējo sižetu kā stāsts par Piramu un Tisbi Šekspīra Sapnī vasaras naktī: naivs, vientiesīgs teātris, kuru saprotošā publika skatās labsirdīgi, uzjautrinoties, vērojot ne tik daudz mākslu, cik kvēlu nevaldāmu vēlmi to darīt," vēsta viena no atsauksmēm interneta vietnē besttheatre.ru. Izrāde tiek pieteikta, kā domāta bērniem, bet tai diez vai ir vecuma ierobežojums. Pagājušā gada sastapšanās mūsu skatītājam ir patikusi – arī uz Krimovu biļešu vairs nav.

Iespējams, nākamreiz tiks izķertas biļetes arī uz Krimova studenta Aleksandra Kuzņecova projekta izrādēm, ja tādas vēl tiks vestas uz Latviju. Zelta maskas programmas Russian Case direktors Pāvels Rudņevs skaidrojis, ka Aleksandrs Kuzņecovs pēc augstskolas beigšanas nospēlējis pirmās lomas Maskavas Dailes teātrī un paralēli ar kursabiedriem izveidojis savu projektu, lai gangsteru bojevika stilā iestudētu Nikolaja Gogoļa Spēlmaņus. Jaunie aktieri izskatoties tiklab pēc gangsteriem, kā pēc puišu popgrupas dalībniekiem, viņu attiecības risinoties gluži kā deja.

Ja aplūkojam skatītāju atsauksmes par Ivana Viripajeva lugas Apskurbušie iestudējumu Georgija Tovstonogova Lielajā drāmas teātrī (Sanktpēterburga), viedokļu polarizācija ir kā uz delnas – saliktas vai nu piecas, vai viena zvaigznīte. Atsauksmes svārstās amplitūdā no "nevainojami" līdz "pretīgi, aizgājām pēc pirmā cēliena". Izrāde skandāls ir visu teātru direktoru sapnis, iespējams, uz tādu cer arī Valmieras teātra direktore Evita Sniedze, jo pavasarī šo lugu Valmierā iestudēs Regnārs Vaivars. Režisors Andrejs Mogučijs gan apgalvojis: "Apskurbumam lugā nepiemīt sadzīviska nokrāsa, to nedrīkst saprast burtiski – tā ir apskaidrības, patiesa dzīves plūduma, mīlestības, tieši patlaban notiekoša brīnuma izjūtas metafora." Zelta maskas žūrija to novērtējusi ar balvu režisoram un speciālbalvu aktieru ansamblim.

Zelta maska Latvijā

Rīgā, Ventspilī un Liepājā 30.IX–11.X

Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 12–70

www.goldenmask.lv