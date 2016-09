Leļļu teātrī pirmizrādi piedzīvos Mazais princis smilšu animācijā

Latvijas Leļļu teātra Mazajā zālē 23. septembrī pirmizrādi piedzīvos šīs sezonas pirmais jauniestudējums – Antuāna de Sent-Ekziperī Mazais princis, informēja teātra pārstāve Rūta Petrauska.

Izrāde paredzēta bērniem no 5 gadu vecuma un pieaugušajiem, kuri vēlas kopā ar savām atvasēm meklēt atbildes uz svarīgākajiem dzīves jautājumiem vēl neredzētā un aizraujošā veidā.

Visiem zināmo klasikas darbu režisore Vija Blūzma ar aktieriem Daci Vītolu un Anriju Sirmo izvēlējušies veidot smilšu animācijas tehnikā, tādejādi paplašinot un dažādojot latviešu trupas repertuāru ar vizuāli jaunu spēles veidu, kāds Latvijas Leļļu teātrī līdz šim bijis redzams tikai krievu trupas izrādē Smilšu pasakas. Īpašu auru iestudējumam dāvā dziesminieces Ilzes Gruntes sarakstītā oriģinālmūzika – viņai šī ir pirmā sadarbība ar Leļļu teātri.Izrādes māksliniecisko veidolu radījusi Anita Znutiņa-Šēve.

Režisore Vija Blūzma stāsta: "Pats fascinējošākais ir tas, ka izrādes radīšana notiek konkrētajā brīdī. Skatītāju acu priekšā aktieris strādā ar smiltīm, un var ieraudzīt to brīnumu, kā top pasaka, vesela pasaule, kā tā mainās. Visinteresantākais man šajā materiālā, šajā brīnišķīgajā klasiskajā stāstā par mazo princi šķiet pats mazais princis. Viņš atklāj pasauli un sevi caur cilvēkiem, caur piedzīvojumiem, caur notikumiem, tajā pašā laikā citi atklāj sevi caur viņu. Mazais princis ir kā bērns, kurš ļoti alkst izzināt šo pasauli, saprast, kā tā darbojas, kāpēc viss notiek tieši tā un ne citādi. Un ar savu bērna skatījumu viņš uz to visu paskatās daudz skaidrāk, daudz godīgāk. Tieši tāpat, kā bērni gribētu, lai mēs atbildētu uz viņu jautājumiem – skaidri un godīgi, necenšoties neko piepušķot, uzlabot vai nomaskēt. Būtu lieliski, ja vecāki ar bērnu pirms nākšanas uz teātri grāmatu izlasītu un par to parunātu, tad izrāde varētu būt kā turpinājums šai sarunai."

Izrādes 23. septembrī, 14. oktobrī, 13. novembrī.

