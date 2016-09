Pirmo reizi notiks amatierteātru kamerizrāžu festivāls

2016. gada 15. un 16. oktobrī Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas teātra studiju ēkā Zirgu pasts notiks Pirmais Latvijas amatierteātru kamerizrāžu festivāls, informēja festivāla pārstāve Inga Bika.

Divās dienās Rīgā būs iespēja redzēt desmit iestudējumus no Latvijas novadiem. "Šobrīd dažādu iemeslu dēļ populāra kļūst prakse amatierteātriem veidot savus iestudējumus ne tikai kultūras namu lielajās zālēs, bet arī citās šim mērķim pielāgotās telpās. Tā ir laba iespēja daudziem Latvijas amatierteātriem un to režisoriem pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai iestudējumus varētu rādīt ne tikai uz tradicionālās skatuves, bet kamerzālēs un istabās, kas prasa no amatierteātra aktiera maksimālu patiesības izjūtu. Tādējādi ir izkristalizējusies ideja parādīt vienkopus interesantākos no šiem kameriestudējumiem, lai tos būtu iespēja redzēt gan skatītājiem, gan savstarpēji bagātināties varētu amatierteātru režisori un dalībnieki," stāsta Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru eksperte Dace Vilne.

Festivāla programmā: Jāns Tette Daudz laimes darba dienā! (Rēzeknes Tautas teātris, režisore Māra Zaļaiskalns), Justīne Kļava Dāmas (Kokneses amatierteātris, režisore Inguna Strazdiņa), Jānis Balodis Elejas nindzjas (Saldus Tautas teātris, režisore Inese Legzdiņa), muzikāla izrāde par Marinas Cvetajevas traģisko likteni Garāmgājēj, apstājies! (Jaunatnes teātris Inspire, režisore Svetlana Baravikova (izrāde krievu valodā)), Augusts Strindbergs Jūlijas jaunkundze (Latvijas Universitātes Studentu teātris, režisors Visvaldis Klintsons), dažādu latviešu dzejnieku darbu uzvedums Lelle (Līvānu novada jauniešu teātris, režisors Oskars Bērziņš), Mazais princis (pēc Antuāna de Sent – Ekziperī, Studijteātris Svētuguns, režisors Indars Kraģis), Šīla Dileinī Medus garša (Ozolnieku novada amatierteātris, režisore Dace Vilne), Satiktie (pēc Nikolaja Gogoļa, Tukuma Jaunatnes teātris Brīvā versija, režisors Ilgonis Škāns), Laura Sintija Čerņauskaite Slīdošā (Liepājas Metalurgu Tautas teātris, režisore Daina Kandevica).

Biļetes pieejamas Biļešu paradīze kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Biļetes cena uz vienu izrādi EUR 3. Plašāka informācija un festivāla programma: www.lnkc.gov.lv/jaunumi/kamerizrazu-festivals/