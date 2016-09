Egona Līva piemiņas balva piešķirta Inesei Zandere

Egona Līva piemiņas balvu Krasta ļaudis šogad saņēmusi grāmatas Kuģa žurnāls autore Inese Zandere, aģentūru LETA informēja Liepājas Kultūras pārvaldes attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

Viņa pastāstīja, ka Zandere saņēma galveno balvu un prēmiju 1000 eiro apmērā.

Tāpat pasākuma rīkotāji un sadarbības partneri bija sagādājuši balvas arī citiem rakstniekiem, tostarp Arnoldam Auziņam par grāmatu Arī rakstnieks ir cilvēks tika pasniegta Liepājas Universitātes specbalva, savukārt, Piejūras pilsētu literārās akadēmijas specbalvu par debiju prozā, izdodot grāmatu Stikli, saņēma rakstniece Inga Gaile.

Rotari klubs pasniedza balvu par Gundegas Repšes grāmatas Bogene vizuālo noformējumu māksliniekam Jānim Esītim. Gundega Repše saņēma arī pārsteiguma balvu no Liepājas Speciālās Ekonomiskās zonas pārvaldes par latviskuma, patriotisma, vēstures notikumu un sabiedrībā notiekošo procesu aktualizēšanu, izdodot grāmatu Bogene.

Katram nominantam par dalību konkursā pateicās arī Liepājas Kultūras pārvalde, dāvājot grāmatu Bertschy.

Savukārt Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu Krasta ļaudis 2015/2016 filoloģijas doktors Normunds Dzintars pasniedza prēmiju 100 eiro apmērā Samantai Reinei no Viļāniem par darbu Pazust un palikt tevī.

Naudas balvas saņēma arī Marks Markovs no Ventspils par darbu Krasta ļaudis un Luīze Krista Irbena no Saulkrastiem par darbu Jūras lilijas.

Šogad jauniešiem bija sarūpētas balvas arī īpašās nominācijās - par izcilu miniatūras formu Guntai Ozolai no Limbažiem par darbu Miniatūra; par jauniešu problēmu meklējumiem un risinājumu Annai Paulai Spriedējai no Liepājas par darbu Zivju Edgars; par Liepājas tēla atklāšanu Elīnai Jaunzemei no Liepājas par darbu "Vēja pilsēta, tās kultūra un sirds ritms" un par jūrniecības tēmas popularizēšanu Kristīnei Zeimulei no Viļāniem par darbu Jūrnieka sirds.

Egona Līva piemiņas balvu Krasta ļaudis pasniedz ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā. Konkurss aktualizē latviešu autoru darbus un akcentē jaunāko devumu latviešu literatūrā.

Egona Līva piemiņas balvu Krasta ļaudis organizē Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību, Liepājas Universitāti un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija.