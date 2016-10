Jaunpils novadā naktī uz otrdienu kāds ļaundaris uzbrucis sirmgalvju pārim. Laupītājs pielietojis spēku, kā rezultātā 84 gadus veca kundze no gūtajām traumām mirusi, portālu Diena.lv informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē.

Uzbrucējs naktī ielauzies sirmgalvju mājās, iesitis vīrietim, kurš uzreiz zaudējis samaņu. No rīta vīrietis nācis pie samaņas un konstatējis, ka ir sasiets. Atbrīvojies no saitēm, viņš pamanījis, ka gultā piekauta un sasieta guļ viņa dzīvesbiedre. Vīrietis noplēsis viņai no mutes līmlentu un konstatējis, ka kundze vairs neelpo.

Vīrietis nevarējis uzreiz izsaukt policiju, jo laupītājs paņēmis arī mobilo tālruni. Tāpat ļaundaris bija aiznesis pie apaviem noslēpto bēru naudu aptuveni 2500 eiro apmērā. Mājas saimnieks devies pēc palīdzības pie kaimiņiem, kuri izsaukuši likumsargus un mediķus.