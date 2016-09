Likumsargiem izdevies atrast un notvert ļaundarus, kuri, būdami alkohola reibumā, 2.augustā Čiekurkalnā uzbruka kādam 1979.gadā dzimušam vīrietim, sadūra viņu ar nazi un nozaga cietušajam mobilo telefonu.

Incidents notika Vijciema ielā, kad pie vīrieša pienāca kompānija - viena sieviete un divi vīrieši. Cietušais personas nepazina, taču uzbrucēji izskatījās pamatīgi iereibuši.

Abi svešie vīrieši uzsāka asu vārdu pārmaiņu ar nolūkoto upuri. Konflikts izvērtās kautiņā, kura laikā viens no ļaundariem cietušo sadūra ar nazi, nodarot vieglus miesas bojājumus. Kautiņa laikā cietušajam no kabatas izkrita mobilais telefons, kuru viens no ļaundariem paņēma. Pēc kautiņa trijotne notikuma vietu pameta, bet cietušais par uzbrukumu informēja policiju.

Izmeklēšanas laikā Brasas iecirkņa policisti noskaidroja iespējamās vainīgās personas. Abi aizdomās turētie noķerti 14.septembrī. 1973. un 1976. gadā dzimušie vīrieši jau agrāk daudz reižu sodīti par dažādiem mantiskiem noziegumiem. Noskaidrots, ka vīrietim nozagtais telefons pārdots lombardā.

Saistībā ar notikušo pret 1973.gadā dzimušo vīrieti uzsākts kriminālprocess par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Savukārt 1976.gadā dzimušajam vīrietim nāksies atbildēt par zādzību nelielā apmērā, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.