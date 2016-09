Pret divām divām tūrisma kompānijām kriminālprocess par vismaz 100 cilvēku apkrāpšanu

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sākusi kriminālprocesu pret tūrisma kompānijām LTD Explore Outdoor Travel un LTD Explore Outdore Even par ceļojuma samaksas piesavināšanos lielā apmērā, nenodrošinot klientiem solīto ceļojumu, portālu Diena.lv informēja Valsts policija.