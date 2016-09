Vakar Valsts policija (VP) Rēzeknes iecirknī vērsās kāds 1978.gadā dzimis vīrietis, kurš strādā uzņēmumā, kas nodarbojas ar starptautisko sūtījumu piegādi. Veicot saņemto sūtījumu pārkraušanu, viena no pakām izkrita no bagāžas nodalījuma, izdalot specifisku skaņu. Vīrietim radās aizdomas, ka pakā varētu kaut kas saplīst, līdz ar to, viņš nolēma pakas saturu pārbaudīt. Atverot kārbu, un ieraugot tās saturu, viņš nekavējoties devās uz tuvāko policijas iecirkni, portālu Diena.lv informē VP pārstāve Ksenija Belova.