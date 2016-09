Mārtiņa ceļš no lauku puiša līdz iespējamam džihādistam Sīrijā

Pirms atgriešanās Latvijā par prettiesisku piedalīšanos bruņotā konfliktā Sīrijā aizdomās turētais 21 gadu vecais Mārtiņš vairākus mēnešus pavadījis cietumos Sīrijā un Turcijā, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums de facto. Šobrīd Mārtiņam joprojām neesot aizstāvja – personas, kura sniegtu juridisko palīdzību.

Kopš pagājušā gada novembra beigām, Mārtiņš sociālajos tīklos vairs nav sastopams. Visticamāk, tas ir tādēļ, ka nepārtraukti atradies dažādās ieslodzījuma vietās. Raidījums de facto noskaidroja, ka Mārtiņš vairākus mēnešus bijis ieslodzīts cietumā Sīrijā. Taču viņam izdevies izbēgt. Bēguļojot viņš šķērsojis Sīrijas – Turcijas robežu. Tur atkal Mārtiņu aizturēja, un uz laiku viņš nonāca cietumā Turcijā.

Pirms nepilnām divām nedēļām Mārtiņu deportēja uz Latviju. Šeit viņu tur aizdomās par prettiesisku piedalīšanos bruņotā konfliktā Sīrijā. Maksimālais sods – līdz pat desmit gadiem ieslodzījumā. Taču viņa situācija nav viennozīmīgi vērtējama. Persona, kas ir sastapusi Mārtiņu kopš viņa atgriešanās Latvijā, de facto atklāja, ka "Mārtiņš ir informēts par savām tiesībām, bet, visticamāk, tās neapzinās". Proti, Mārtiņam nav advokāta – personas, kura sniegtu juridisko palīdzību.

Drošības policija, sākotnēji uz de facto jautājumu, kāpēc Mārtiņam nav nodrošināta aizstāvība, atbildēt atteicās. Tikai pēc atkārtota de facto aicinājuma saņēma norādi, ka tikušas "ievērotas visas Kriminālprocesa likumā noteiktās normas" un aizdomās turētā persona ir informēta par savām tiesībām uz aizstāvību". Iespējams, ja Mārtiņam būtu advokāts, tas izmeklēšanas un vēlāk iespējamās tiesvedības gaitu paildzinātu. Maz ticams, ka Mārtiņš pats pārzina likumdošanu.

Mārtiņš no Latvijas aizbrauca 2014. gada septembrī, bet Krimināllikumā pants "par prettiesisku piedalīšanos bruņotā konfliktā" parādījās tikai pusgadu vēlāk - 2015.gada februāra beigās. Proti, brīdī, kad Mārtiņš pameta Latviju un, iespējams, pievienojās teroristiskā grupējuma Islāma valsts kaujiniekiem Sīrijā, viņa rīcība nebija krimināli sodāma. Islāmam Mārtiņš pievērsās pēc 11.klases, 2013.gada vasarā. Mārtiņam skolā draugu nebija. Turpretī datorspēļu vietnē internetā viņš iepazinās ar savu vienaudzi no Somijas. Abi jaunieši piereģistrējās vienā no lielākajiem musulmaņu forumiem. Tajā Mārtiņš čatoja līdz brīdim, kad Latviju pameta.

Pirmais ieraksts tapa neilgi pēc viņa 19.dzimšanas dienas. 2013.gada 13.novembrī Mārtiņš raksta: "Asalamu, Aleykum, es esmu tikko Islāmā konvertējies latvietis. Es vēlētos sākt lūgt, nekad to vēl neesmu darījis, tāpēc vēlētos dzirdēt kādu padomu par to, kā sākt un motivēt sevi. Lielākā problēma ir tā, ka es dzīvoju kopā ar vecākiem un tēvs ir noskaņots pret Islāmu. Ja viņš uzzinātu, ka esmu pieņēmis Islāmu, pilnīgi noteikti mani izmestu no mājām."

Iespējams, jau toreiz Mārtiņš bija teroristiskās organizācijas Islāmavalsts atbalstītājs. Taču sākotnējos ierakstos pārsvarā dominē interese par islāma praktizēšanu un savu ikdienas gaitu aprakstīšana.

Mārtiņa skolotāja atceras, ka "viņa pasaule bija internets un dators". Savukārt ciematā, kurā dzīvoja Mārtiņš, veikalā sastaptā pārdevēja novērojusi, ka puisis ,"bija tāds vienpatis". Pēdējā skolas gadā Mārtiņš neapmeklēja nevienu klases pasākumu. Neieradās arī uz savu izlaidumu. Pārstāja klausīties mūziku. Turpretī ieraksti forumā kļuva agresīvāki un liecināja par atbalstu Islāma valstij. Turklāt aizvien biežāk Mārtiņš interesējās par džihādu un mocekļa nāvi, par ko liecina ieraksti forumā:



"12-12-13 Eiropas Savienība ir Illuminati rotaļlieta, mums neko tādu nevajag. Mums nepieciešams Kalifāts, kas pakļaujas šariata likumiem (..).

07-03-14 (..) Ja es kļūtu par mocekli, bet neviens no manas ģimenes nav musulmanis, ko es varētu izglābt?

12-04-14 Mums vajag vairāk tādu cilvēku kā Osama bin Ladens.

26-04-14 Suņi turpina riet, bet Islāma valsts ar katru dienu kļūst stiprāka. Āmen!"

Pirms diviem gadiem, 2014.gada augusta beigās, forumā pēkšņi vairs nav neviena jauna ieraksta no Mārtiņa un viņa somu drauga. Dažus mēnešus vēlāk parādījās publikācija Somijas medijā Yle. Somu žurnāliste bija sarakstījusies ar Mārtiņa draugu. Viņš pastāstīja, ka abi ar Mārtiņu septembra beigās bija devušies uz Sīriju. Soms tobrīd kara laukā pabijis vēl nebija. Tomēr esot veicis sarga pienākumus. Tikmēr Mārtiņš par savu ikdienu Sīrijā bija mazrunīgs. Viņš neatbildēja uz de facto vēstulēm.

Arī sev zināmam cilvēkam Jānim (vārds mainīts - red.) neatklāja savu atrašanās vietu un patieso nodarbošanos.

Fragments no sarakstes 2015. gada 21. novembrī:

"Jānis: Ko tu tur dari?

Mārtiņš: Strādāju, palīdzu bēgļiem, neatkarīgs žurnālisms utt. (...)

Jānis: Kad tu uz LV?

Mārtiņš: Nevar pašlaik uz LV, nav vaļas."

"Tad viņš no online pazuda, es kaut ko vēl viņam uzrakstīju, un viņš neatbildēja man vairs," atceras Jānis. Arī par Mārtiņa pievēršanos islāmam Jānis uzzinājis no medijiem: "Ziņas skatījos, ka viņš ir Sīrijā, ko viņš tur rakstījis. Es biju šokā!"

Nav zināms, vai Mārtiņš uzturēja kontaktus ar ģimeni. Mārtiņa tēvs pirms gada de facto centās noliegt, ka viņam vispār ir dēls. Savukārt šonedēļ sastaptā Mārtiņa māte runāt nevēlējās un de facto komandai sita ar mietu.