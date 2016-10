Nav savākti paraksti, lai Jūrmalā skatītu jautājumu par Trukšņa atbrīvošanu (papildināts 10:59)

Pagaidām vēl nav savākti nepieciešamie pieci deputātu paraksti, lai iekļautu Jūrmalas domes sēdes darba kārtībā jautājumu par priekšsēdētāja Gata Trukšņa (ZZS) atbrīvošanu no amata.

Aicinājumu izteikt neuzticību kriminālprocesā par iespējamu partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā aizdomās turētajam Truksnim joprojām ir parakstījuši tikai četri domes deputāti - partijas Tev, Jūrmalai pārstāvji Arnis Ābelītis un Mārtiņš Stulpiņš, partijas Vienotība deputāts Juris Visockis un Nacionālā apvienība Visu Latvijai!- TB/LNNK (NA) deputāte Gunta Liepiņa, aģentūrai LETA sacīja NA Jūrmalas nodaļas vadītājs Jānis Žugovs.

Vēl viena Vienotības deputāte Iveta Blaua joprojām esot pārdomās, vai parakstīt šo ierosinājumu, piebilda Žugovs.

Savukārt Blaua un Visockis aģentūrai LETA uzsvēra, ka šādu dokumentu vēl nav parakstījis neviens deputāts. Blaua skaidroja, ka viņa ar kolēģi vērsusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar aicinājumu iespēju robežās sniegt informāciju par notikušo, bet pagaidām atbilde no KNAB neesot saņemta. Pēc KNAB sniegtās informācijas arī būs jālemj, vai nepieciešams rosināt Trukšņa atbrīvošanu no amata.

Arī Visockis apliecināja, ka šādu pieprasījumu vēl nav parakstījis. Viņš uzskata - rosinot lemt par šādiem jautājumiem, jābūt vairākumam, kas atbalstītu šo lēmumu. Pēc Visocka domām, ja KNAB sniegtā informācija liecinās, ka ir pamats Trukšņa atbrīvošanai, tad par to izdosies pārliecināt arī citus deputātus.

Truksnis ir atvaļinājumā līdz 13.oktobrim.

Likumā Par pašvaldībām teikts, ka vietējās pašvaldības domes priekšsēdētāju var atbrīvot no amata, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa domes deputātu. Savukārt, ja domes priekšsēdētājs nepilda likumā vai attiecīgās pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus, domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus vai Ministru kabineta noteikumus, tiesības pieprasīt domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata, ja par to nobalso vairāk nekā puse no ievēlēto domes deputātu kopskaita. Jūrmalas domes sastāvā ir 15 deputāti, tāpēc, lai no amata atbrīvotu Truksni, par to būtu jānobalso vismaz astoņiem deputātiem.

Gadījumos, kad saņemts priekšlikums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, priekšsēdētājam ir jāsasauc domes ārkārtas sēde ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas, ja šajā laikā nav paredzēta domes kārtējā sēde. Ja domes priekšsēdētājs noteiktajā laikā sēdi nav sasaucis, to dara priekšsēdētāja vietnieks.

Jūrmalas domē Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) pārstāv Truksnis, priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe un Anita Adijāne, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Ligita Maziņa un Dace Riņķe, partiju Saskaņa pārstāv Boriss Doņņikovs, Karina Siņkēviča un Larisa Loskutova, partiju Vienotība - Iveta Blaua un Juris Visockis, politisko spēku Tev, Jūrmalai - Arnis Ābelītis un Mārtiņš Stulpiņš. Tāpat domē ir viena nacionālās apvienības deputāte - Gunta Liepiņa.

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā krimināllietā par iespējamu partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā ir trīs aizdomās turētie un divas personas, pret kurām sākts kriminālprocess.

Aizdomās turētajām personām piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, - izbraukšana no valsts un aizliegums tuvoties noteiktai personai.

Pievienotas 4. un 5. rindkopas