Ikšķiles novada Tīnūžu pamatskolā pedagogiem gaidītā algas pieauguma vietā darba samaksa sarukusi par trešo daļu jeb 308 eiro mēnesī, ceturtdien vēstīja telekanāls LNT. Tas noticis, jo ievērojami mazāka kļuvusi valsts dotācija skolotāju algām Pierīgas pašvaldībās.

"Esmu redzējusi tarifikāciju. Uzreiz varu pateikt - man ir vismaz 30% tas no algas, tas būtu mazāk. Tad jūs iedomājieties - praktiski par minimālo algu sanāk strādāt pedagogam," stāstīja Tīnūžu pamatskolas skolotāja Irita Medne.

Ikšķiles novada skolotājiem ceturtdien ir algas diena. Lai novērstu algas dramatisko samazinājumu, no rīta tika sasaukta domes ārkārtas sēde. Deputāti nolēma no pašvaldības budžeta palielināt finansējumu skolotājiem, kas ļauj novērst algu samazinājumu. Ja dome to nevarētu atļauties, Tīnūžu pamatskolu nāktos slēgt, saka pašvaldības vadītājs.

"Mums pamatā pēc šī mērķdotācijas modeļa Tīnūžu skola ir jālikvidē, jo šīs mērķdotācijas sedz, teiksim... no 22 skolotājiem tikai deviņiem skolotājiem pietiek, ko algās samaksāt uz šī līmeņa, ko mums valsts piešķir. Nu kaut kā nav riktīgi," telekanālam LNT komentēja Ikšķiles domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš (Vienotība).

Lai novada skolotāji arī turpmāk saņemtu tik, cik pirms reformas, pašvaldība algām līdz gada beigām atvēlējusi 47 tūkstošus eiro, bet nākamajā gadā - 141 tūkstoti eiro, kas nozīmē, ka būs jātaupa uz citiem izdevumiem.