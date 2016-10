Balsu pirkšanas lietā par labu nu jau bijušajam Vienotības politiķim Dzintaram Zaķim apsūdzēto Zaķa draugu, Viļānu novada domes deputātu un uzņēmēju Andri Kozuli Latgales apgabaltiesa atzinusi par vainīgu un piespriedusi viņam naudas sodu 75 minimālo mēnešalgu jeb 27 000 eiro apmērā.

Kā aģentūra LETA noskaidroja tiesā, Kozulim piemērots arī divu gadu aizliegums ieņemt Viļānu novada domes deputāta amatu un piedalīties Saeimas, Eiroparlamenta un pašvaldību vēlēšanās.

Pret otru apsūdzēto, kādu vietējo iedzīvotāju Andreju Sačkovski, lieta izbeigta saistībā ar minētās personas nāvi, viņu nereabilitējot.

Pilns spriedums minētajā lietā būs pieejams no 24.oktobra, pēc tam to vēl varēs pārsūdzēt.

Apelācijas protestu šajā lietā saistībā ar Rēzeknes tiesas spriedumu daļā par Kozulim piemēroto sodu bija iesniedzis prokurors.

Jau vēstīts, ka Rēzeknes tiesa atzina Sačkovski par vainīgu un piemēroja viņam brīvības atņemšanu uz vienu gadu nosacīti ar pārbaudes laiku uz pusotru gadu. Tāpat viņam tika noteikts aizliegums tuvoties konkrētām personām un aizliegums atstāt valsti. Savukārt apsūdzēto Kozuli tiesa bija atzinusi par nevainīgu un attaisnojusi. Viņam atcelts arī aizliegums tuvoties noteiktām personām un aizliegums izbraukt no valsts.

Prokurors Pēteris Rutkovskis aģentūrai LETA jau uzreiz pēc pirmās instances sprieduma pasludināšanas bija paudis apņemšanos to pārsūdzēt.

Sačkovskis, kuru tiesa atzina par vainīgu un sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu, žurnālistiem iepriekš atzina, ka ar spriedumu ir apmierināts un pārsūdzēt to negrasās. Kozulis pirmās instances spriedumu balsu pirkšanas lietā komentēt nevēlējās.

Tiesnesis Pēteris Novičenoks iepriekš paskaidroja, ka tiesa Kozuli attaisnojusi, jo, pārbaudot lietā esošos pierādījumus, konstatējusi, ka nav tiešu pierādījumu, kas apstiprinātu Kozuļa vainu viņam inkriminētajos noziedzīgos nodarījumos.

Jau vēstīts, ka prokurors apsūdzētajam Kozulim pirmās instances tiesā bija prasījis piespriest brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, atņemt viņam Viļānu novada domes deputāta pilnvaras un aizliegt trīs gadus piedalīties vēlēšanās. Savukārt Sačkovskim prokurors bija prasījis brīvības atņemšanu uz vienu gadu. Apsūdzības uzturētājs uzskatīja, ka apsūdzēto vaina ir pierādīta un līdz ar sprieduma pasludināšanu viņi būtu jāapcietina.

Kozuļa advokāts Oskars Rode iepriekš tiesā norādīja, ka lieta nav viennozīmīga. Tajā daudz liecību sniegušas daudzas personas, un vairākas no tām sniegušas dažādu informāciju. Faktiski neviena no liecinieku sniegtajām liecībām īsti neparāda Kozuļa vainu, norādīja advokāts. Ja arī kādā liecībā figurē Kozuļa vārds, tad tā ir tikai atsauce uz kādu citu personu, ka to teicis kāds cits. Tās nav tiešas liecības pret Kozuli, teica Rode.

Advokāts arī norādīja, ka divās iepriekšējās balsu pirkšanas lietās, kurās spēkā stājušies spriedumi, arī nav noskaidrots, kas un kā labā veicis nelikumīgās darbības.

Rode uzskatīja, ka iegūtie pierādījumi nav pietiekami, lai varētu tikt pierādītas Kozuļa prettiesiskās darbības, tādēļ vienīgais loģiskais lēmums esot viņu attaisnot.

Sačkovska advokāte Janīna Vaivode teica, ka īstas skaidrības par pierādījumiem neesot. Viņas aizstāvamais esot jauns, strādājošs cilvēks, un advokāte lūdza viņam nepiemērot reālu brīvības atņemšanu. Viņa lūdza piemērot Sačkovskim piespiedu darbu vai citu sodu bez brīvības atņemšanas.

To pašu pēdējā vārdā lūdza arī apsūdzētais Sačkovskis.

Savukārt Kozulis pēdējā vārdā pateica, ka viņam nav, ko piebilst.

Kā ziņots, šajā lietā uz apsūdzēto sola sēdušies uzņēmējs Kozulis un Sačkovskis. Lieta ir saistīta ar balsu pirkšanu Viļānu pusē, kur tā esot notikusi par labu Zaķim, kuram ir izdevies iekļūt jaunajā Saeimā. Apsūdzētais Kozulis ir Zaķa draugs, taču politiķis savu saistību ar balsu pirkšanu kategoriski noliedz.

Abi vīrieši apsūdzēti pēc Krimināllikuma 90.panta par kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā. Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.

Abiem apsūdzētajiem kā drošības līdzeklis bija piemērots aizliegums tuvoties konkrētām personām un aizliegums izbraukt no valsts.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja prokuratūras preses pārstāve Aiga Eiduka, prokuratūra uzskata, ka apsūdzētās personas pamudināja vēlētājus par dažāda apmēra naudas atlīdzību piedalīties 12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā, balsojot par politiskās partijas deputātu kandidātu sarakstu un par vienu konkrētu deputātu, un balsošanas gaitā vēlēšanu zīmē ar "+" atzīmēt attiecīgo deputāta kandidātu, bet nosvītrot atlikušo kandidātu vārdus un uzvārdus.

Zaķa draugs, Viļānu novada deputāts un uzņēmējs Kozulis, savu vainu inkriminētajos noziegumos neatzina, bet otrs apsūdzētais Sakstagala puses iedzīvotājs Sačkovskis viņam izvirzītās apsūdzības atzina.

Jau ziņots, ka Drošības policija sākusi vairākus kriminālprocesus par iespējamu 12.Saeimas vēlēšanu balsu pirkšanu par labu vairākām partijām vai to kandidātiem. Vairākas lietas jau ir nonākušas līdz tiesai, viena lieta ir izbeigta, bet vēl vairākās izmeklēšana turpinās.

Divās lietās par balsu pirkšanu 12.Saeimas vēlēšanās Vienotības deputāta amata kandidāta Zaķa labā jau ir stājušies spēkā spriedumi. Par minēto likumpārkāpumu Rēzeknes tiesa ir piespriedusi Viktoram un Aleksandram Balaboliniem attiecīgi 180 un 160 stundas piespiedu darba. Rēzeknes tiesa atzinusi par vainīgu un piespriedusi 100 stundas piespiedu darba arī Jevgeņijam Brovčenko.