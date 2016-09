Grib visus zem ZZS karoga

Pašvaldībās plaši pārstāvētā Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), izmantojot premjera partijas statusu, grib vēl vairāk nostiprināt savu ietekmi vietējā varā 2017.gada jūnijā paredzētajās pašvaldību vēlēšanās. ZZS ir nolēmusi startēt vismaz 90 no 119 pašvaldībām, aicinot savu partiju biedrus kandidēt kopīgi zem ZZS karoga, trešdien vēsta laikraksts Diena.

Arī uz Rīgas domi ZZS, atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, pieteikšot vienu ZZS - Latvijas Zemnieku savienības (LZS) un Latvijas Zaļās partijas (LZP) - sarakstu. Pašlaik tiekot izvērtētas līderu kandidatūras. To vidū ir arī Saeimas deputāts, bijušais Rīgas domes Vides pārvaldes direktors Askolds Kļaviņš (LZP) un Latvijas Zemnieku savienības ģenerālsekretārs Artūrs Graudiņš.

Nesen LZS Centrālās padomes sēdē izteikti vairāki aicinājumi partijas biedriem. ZZS Saeimas frakcijas vadītājs un faktiskais apvienības līderis Augusts Brigmanis minēja, ka, kur vien tas ir iespējams, nodaļu pārstāvjiem rekomendēts pieteikt ZZS sarakstus, par to izšķiroties arī nelielajās pašvaldībās, kur var kandidēt no vēlēšanu apvienībām. Tas ir saistīts arī ar kampaņā atļauto finansējumu, kas ir noteikts atkarībā no tā, cik pašvaldībās partijas piesaka savus sarakstu. "Cik pārdomātas un stipras būs izveidotas komandas, tik stabili pašvaldību vadītāji varēs justies," uzsvēra Brigmanis, atgādinot par notikumiem Carnikavā. Tur novada domes priekšsēde Daiga Jurēvica pērnā gada nogalē zaudēja amatu (to gan pēc laika atguva), jo bija piedzīvojusi pašas saraksta deputātu nodevību.

Brigmanis apstiprināja, ka Rīgā ZZS startēs atsevišķi un nepiekrīt Vienotības piedāvājumam labējām partijām uz Rīgas domi iet ar vienu sarakstu. Brigmanis arī uzskata, ka vēlēšanās Rīgā ir jādod iespēja sevi parādīt jauniem un enerģiskiem cilvēkiem. Tāpēc viņš Graudiņu sarakstā liktu augstāk par pieredzējušo "zaļo" kolēģi Kļaviņu. Graudiņš Dienai atzina, ka ir noskaņots startēt uz Rīgas domi un būt par vienu no saraksta līderiem, ja tas tiks piedāvāts. LZP valdes priekšsēdis Edgars Tavars uz jautājumiem atbildēja izvairīgāk, bet viņš nevarot izslēgt Kļaviņa virzīšanu saraksta galvgalī, jo politiķim ir liela pašvaldības darba pieredze.

Visu rakstu lasiet laikraksta Diena trešdienas, 7.septembra, numurā!