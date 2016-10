Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-TB/LNNK nekad nav iesaistījusies sacensībā par ietekmi pašvaldībās, bet pakāpeniski ar katru sasaukumu to tomēr nedaudz palielinājusi. Partijas pastāvēšanai nav tik izšķirīgs rezultāts vietējās vēlēšanās, jo NA vēlētājs savu izvēli nesaista ar partijas sarūpēto finansiālo ieguldījumu pašvaldību attīstībā, bet gan ar tās ideoloģiju. Tieši ar nacionāli konservatīvajām vērtībām savu politisko izšķiršanos par labu NA pamatoja arī Talsu novada deputāte Sandra Pētersone, kura domē ievēlēta no jau likvidētās Reformu partijas. Viņas piesliešanās NA nozīmē, ka arī Talsu novadā partijai būs atjaunota komanda. Neoficiāli zināms, ka Talsos partijas vadība ir noskatījusi arī vienu no iespējamajiem kandidātiem Rīgas mēra amatam, par ko vēl galīgais lēmums nav pieņemts.

Saeimas deputāts Imants Parādnieks, kurš koordinē vēlēšanu kampaņu Zemgalē, par NA cilvēku uzskata arī Rundāles novada vadītāju Aivaru Okmani, kurš startējis no vēlēšanu apvienības un arī nākamgad nolēmis rīkoties tāpat. Okmanis Dienai apstiprināja, ka ir Nacionālās apvienības atbalstītājs, bet partijā nav iestājies un arī neplāno veidot sarakstu ar tās nosaukumu, jo nelielajos novados var kandidēt no apvienībām. "Mums jau arī negribas atbildēt par visām darbībām, kuras veic partija," piebilda Okmanis. Viņam kaimiņos ir lielais Bauskas novads, kura vadībā arī ir Nacionālā apvienība. Domes priekšsēdis Ābelnieks cer pozīcijas vēlēšanās uzlabot, ko vispirms skaidro ar izpildītājiem pirmsvēlēšanu solījumiem, kas esot izdevies teju par 90%. NA labvēlīga varētu izrādīties arī dažu konkurējošo partiju komandu vājināšanās Bauskā.

Ar jaunu piedāvājumu NA startēs arī Saldus novadā. Domē no NA ievēlētais Uģis Feldmanis tagad ir Vienotības biedrs, jo šī politiskā spēka vietējā nodaļā viņam esot vairāk domubiedru nekā Nacionālajā apvienībā, ar kuras biedriem ir notikusi arī publiska savstarpējo apvainojumu apmaiņa. Viens no NA vietējiem līderiem Roberts Sipenieks, kurš turklāt ir Feldmaņa skolnieks, Dienai apstiprināja, ka abu starpā notikusi saķeršanās. Kā varēja secināt no Feldmaņa teiktā, to izraisījusi izglītības un kultūras iestāžu reorganizācija.

