Neuzvaramais mērs Salcevičs   

Nepilnu gadu pirms 2017.gada jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām nav redzams tāds politiskais spēks, kas Jēkabpilī varētu gāzt no amata mēru Leonīdu Salceviču (Jēkabpils reģionālā partija), kurš pilsētas domi vada gandrīz 20 gadu, otrdien vēsta laikraksts Diena.

Jo ilgāk priekšsēdis ir amatā, jo vairāk viņš nostiprina savas pozīcijas arī pašvaldības institūcijās un viņu izkonkurēt kļūst grūtāk. Tāpat kā iepriekš, arī šajās vēlēšanās par Salcēviča nopietnāko sāncensi tiek uzskatīts Latvijas Zaļās partijas (LZP) saraksta līderis, SIA Ošukalns valdes priekšsēdētājs Aigars Nitišs.

Taču LZP nekad nav izdevies iegūt tādu vairākumu, lai pārņemtu varu. Tam allaž pietrūcis arī sabiedroto, jo domē iekļuvušie spēki pieslienas spēcīgajam Salcevičam. Jēkabpils pašvaldībai ir raksturīgi, ka politikā aktīvi iesaistās arī ietekmīgi uzņēmēji. Tādi ir ne tikai LZP, bet arī Saskaņas un pašas Jēkabpils reģionālās partijas sarakstā, no kura domē ievēlēts arī SIA Jēkabpils PMK valdes priekšsēdētājs Māris Dimants.

No vienas puses, par uzņēmēju līdzdalību politikā Salcevičs ir priecīgs, jo domē ir pieredzējuši cilvēki no biznesa vides, bet, no otras, - tam esot arī savi mīnusi. Uz vaicāto, vai lielo projektu ir pārāk maz, lai starp visiem sadalītu, domes priekšsēdis atbild apstiprinoši: "Projektu ir maz, bet uzņēmēju, kas grib strādāt, - daudz."

Jēkabpils domes vēlēšanās 2013.gadā uz 13 vietām pretendēja deviņi kandidātu saraksti, no kuriem domē pārstāvēti seši politiskie spēki. Piecas vietas saņēma Jēkabpils reģionālā partija (JRP), kuras līderis ir Salcevičs. Nākamā populārākā bija LZP ar Nitišu priekšgalā. Taču LZP tāpat kā Saskaņa, kurai šajā pilsētā ir stabils vēlētājs, un Vienotība iepriekš katra ieguva tikai pa diviem mandātiem. Opozīcijā Salcevičam toreiz palika vienīgi abi LZP deputāti.

Šajos gados situācija ir nedaudz mainījusies. Ar vienu mandātu pārstāvētā Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-TB/LNNK (NA) noskaņota konkurēt ar ilggadējo pilsētas vadītāju, un tagad tā domē visbiežāk iebilst priekšsēdētājam. Savukārt Vienotības ietekme ir jūtami mazinājusies, un no diviem deputātiem tai palicis tikai viens.

