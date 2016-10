Politiķiem ziedo skopi

Vēl uzskatāmāk aina zīmējas skandālā par iespējamo politisko partiju un politisko partiju apvienību nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā ierautās partijas No Sirds Latvijai publiski apskatāmajā kasē. Proti, ja pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām bijušās valsts kontrolieres Ingūnas Sudrabas vadītā partija spēja īsā laikā ziedojumos piesaistīt teju 622 tūkstošus eiro, tad nākamais gads jau bija daudz liesāks – ziedojumos saņemti vien 47,5 tūkstoši eiro. Šogad Sudrabas partijai saziedoti vien nepilni 6,4 tūkstoši eiro, turklāt lielāko daļu ziedojis no šīs partijas Saeimā ievēlētais Aivars Meija.

Šogad kopsummā vislielākie ziedojumi sabiruši pie varas esošās ZZS kasē – teju 200 tūkstoši eiro. Pērn tie bija vien ap 42,7 tūkstoši eiro, bet Saeimas vēlēšanu gadā – vairāk nekā viens miljons eiro. ZZS saņēmusi arī visvairāk lielo ziedojumu šogad – sešas personas atvēlējušas vairāk nekā 10 tūkstošus eiro katra. Vairāki lieli ziedojumi tikuši arī Vienotībai, kas var lepoties ar to, ka atsevišķi uzņēmēji tai lielas summas uzticīgi ziedo no gada uz gadu, neatkarīgi no vēlēšanu tuvuma.

