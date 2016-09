Reģionālie centri atspērušies   

Pagājušajā gadā dibinātās Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) izveidošana ir attaisnojusies, uzskata tās līderis Valkas novada vadītājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija). To paziņot, šķiet, bijis vēl jo svarīgāk tāpēc, ka RACA dibināšanai pērn bija liela citu pašvaldību pretestība. Ar šo soli tā izprovocēja arī Pierīgas pašvaldību apvienības izveidošanu, kas draudēja ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) lomas mazināšanu. Pagaidām gan to vēl nejūt. Līdzīgi kā Lielo pilsētu asociācija, kas apvieno deviņas lielās pilsētas, arī RACA cenšas lobēt savas intereses un panākt, lai ministrijās ar to rēķinās, ceturtdien vēsta laikraksts Diena.