Pēdējās divās pašvaldību vēlēšanās Rēzeknē pārliecinoši uzvarējis Saskaņas centrs (SC), 2009. gadā iegūstot deviņas, 2013. gadā - astoņas vietas no trīspadsmit. Šo pārsvaru lielā mērā nodrošinājis citu partiju balsu sadrumstalojums, jo pēdējās vēlēšanās SC ieguva 48,34% balsu.

Taču, ja atceramies, ka 2005. gadā, kad pēc balsu pirkšanas skandāla vēlēšanas Rēzeknē notika atkārtoti, vairāk par diviem deputātu krēsliem neviena no partijām iegūt nespēja, SC nostiprināšanās šķiet ievērības cienīga un liek uzdot jautājumu, vai šis politiskais spēks līdzīgus panākumus atkārtos arī nākamā gada pašvaldību vēlēšanās.

Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka 2013. gada vēlēšanās Rēzeknē piedalījušies 47,47% balsstiesīgo iedzīvotāju, kas ir mazāk par pusi, bet krietni labāks rādītājs nekā, piemēram, blakus esošajā Rēzeknes novadā. No 11 partiju sarakstiem domē ievēlēja pārstāvjus no pieciem - bez SC astoņiem deputātiem lēmējvarā ir arī divi tautas priekšstāvji no Latgales partijas, Nacionālās apvienības Visu Latvijai!-TB/LNNK, Reformu partijas, Latvijas Zaļās partijas un Latvijas Zemnieku savienības apvienotā saraksta. Pa vienam deputātam ir no partijas Alternative, Vienoti Latvijai un Vienota Rēzekne. Samērā tuvu piecu procentu barjerai, tomēr zem tās bija Vienotība un Tautas kontrole.

Aleksandrs Bartaševičs (Saskaņa) ir mērs jau divus sasaukumus, un viņa stāstītais Dienai apliecina, ka politiķis jūtas pietiekami stabili. Viņš apgalvo, ka par nākamajām vēlēšanām domājot jau kopš iepriekšējām, jo vēlētāji neklausoties, ko viņiem stāsta, bet vērtējot darbus.

Tikai trīs deputāti Rēzeknes domē oficiāli sevi sauc par opozīciju. No vairāku partiju kopīgā saraksta ievēlētie Edmunds Teirumnieks un Jāzeps Korsaks, kā arī partijas Alternative pārstāvis Vjačeslavs Dubovskis darbojas vienotā frakcijā Patrioti sauc!. Dubovskis 2015. gada pavasarī portālam Pietiek.com izteicās, ka tas, kas notiek Rēzeknes mēra Bartaševiča laikos, liek domāt par totalitāro režīmu ar iebiedēšanas iezīmēm. Diena sazvanījās ar citu šīs frakcijas deputātu Jāzepu Korsaku no piecu partiju apvienotā saraksta. Viņa vērtējums nav tik ass, taču opozīcijas pārstāvis norāda, ka Saskaņa ar diviem to atbalstošajiem deputātiem strādājot "vienotā saskaņā", balsošanā esot ļoti draudzīgi un neviens neesot pret.

