Latvijai nekavējoties būtu jāratificē Stambulas konvencija, pēc vizītes Latvijā sacīja Eiropas Padomes (EP) cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks. Taču premjera Māra Kučinska pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai (ZZS) vairākuma nodrošināšana konvencijas ratifikācijai Saeimā var būt zināms pārbaudījums, pirmdien vēsta laikraksts Diena.

Koalīcijā pārstāvētā Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK (NA) nav noskaņota atbalstīt šo dokumentu, bet opozīcijā esošās Saskaņas līderis Jānis Urbanovičs, kurš izšķirīgos brīžos ir palīdzējis ZZS, tagad Dienai sacīja: "Es baidos, ka valsts glābšanas limits ir izsmelts. Mūsu vēlētājiem nepatīk, ka koalīcija var ākstīties, bet prasa, lai Saskaņa glābj valsti."

Stambulas konvencija, kā norāda tās pilnais nosaukums, ir par vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanu un apkarošanu. Latvija to atbalstīja kā viena no pēdējām valstīm. To parakstīja nevis tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (NA), bet gan labklājības ministrs Jānis Reirs (Vienotība). Pavasarī par dokumentu bija izvērsta ļoti plaša diskusija, kuru izraisīja Tieslietu ministrijas un tās pieaicināto ekspertu konvencijā saskatītie draudi konservatīvajām vērtībām. Jau toreiz NA līderi žurnālā SestDiena pieļāva, ka NA, visticamāk, par konvencijas ratifikāciju Saeimā nebalsos.

Uz jautājumu, vai pa šo laiku domas nav mainījušās, NA līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš Dienai piektdien sacīja: "Nekas nav mainījies. Diskusijas būs, bet mainījies nekas nav."

