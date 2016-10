Sudrabas partija neizpratnē

Pirms Saeimas vēlēšanām Liene Cipule, kura tagad strādā privātā klīnikā, bija iekļauta partijas No sirds Latvijai (NSL) kandidātu sarakstā ar 3. numuru Vidzemes vēlēšanu apgabalā. Īsi pirms kandidātu sarakstu numuru izlozes viņa paziņoja, ka atstāj partiju, norādot uz aizdomām par nesaprotamu finansējuma piesaisti.

"Mani tas neizbrīna," par šonedēļ veiktajām procesuālajām darbībām partijas No sirds Latvijai birojā ceturtdien Dienai sacīja Cipule. Jau toreiz par šīm aizdomām informētas arī tiesībsargājošās iestādes. No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 2014. gada nogalē saņemta atbilde, ka par iesniegumā minēto informāciju ir sākta pārbaude, nedaudz vēlāk līdzīga satura atbildi atsūtījis arī Satversmes aizsardzības birojs.

Jau ziņots, ka šonedēļ KNAB par iespējamu partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā aizturēja Jūrmalas mēru Gati Truksni (ZZS), uzņēmēju Jūliju Krūmiņu, kā arī Jorenu Raitumu , kurš Saeimas vēlēšanu gadā bija saistīts ar partiju No sirds Latvijai un, iespējams, piedalījies ziedotāju piesaistīšanā tai.

No Cipules teiktā var secināt, ka aizdomas par partijas No sirds Latvijai vēlēšanu kampaņas neskaidro finansēšanu ir saistītas ar notikumiem vasarā pirms Saeimas vēlēšanām. Īsi pirms tām partijai pieslējās no Zaļo un Zemnieku savienības Jūrmalas domē ievēlētais vicemērs Romāns Mežeckis, kā arī Ringolds Balodis, kurš arī togad strādāja Jūrmalas pašvaldībā. Viņus abus ievēlēja Saeimā, bet politiķi nav NSL biedri. No partijas aizgājušie toreiz nebija apmierināti arī ar neskaidro kandidātu saraksta veidošanu, kas neesot notikusi demokrātiski.

Mežeckis pirms vēlēšanām, kā liecina novērojumi, arī ieguldīja lielu darbu partijas NSL kampaņas organizēšanā, kas, iespējams, palīdzēja tai iekļūt Saeimā. Mežeckis, kurš tagad jau ilgāku laiku slimo, Dienai ceturtdien sacīja, ka kampaņas organizēšana ir viena lieta, bet ziedojumu piesaistīšana pavisam kaut kas cits un ar to viņš nekādā veidā neesot bijis saistīts.

"Es savu krekliņu pirku pats par savu naudu un arī benzīnu pats pirku," Dienai savukārt teica Balodis, kuram arī nekas neesot bijis zināms par to, kā notiek finansējuma vākšana vēlēšanu kampaņai.

