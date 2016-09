Valmierā pagaidām nekas neliecina par opozīciju valdošajai partijai

Starp trīspadsmit deputātiem, kuri patlaban strādā Valmieras pilsētas domē un pārstāv četras partijas, ir trīs skolu direktori, viens augstskolas mācībspēks, divi ārsti un viena medicīnas māsa. Ir arī divi uzņēmēji, sporta treneris un teātra direktore.

Kopš 2013.gada, kad pašvaldību vēlēšanās pārliecinoši - ar vairāk nekā 60% balsu - uzvarēja vietējā partija Valmierai un Vidzemei, valstī ir nedaudz mainījusies politiskā situācija. Proti, šī partija ir noslēgusi sadarbības līgumu, 12.Saeimas darbības laikā kļūstot par stratēģisku partneri Vienotībai, un bijušais Valmieras mērs Inesis Boķis no šī saraksta ievēlēts arī Saeimā. Taču, runājot ar to partiju pārstāvjiem, kam Valmieras domē ir pa divām vai vienai vietai, rodas sajūta, ka viņi uz nākamajām vēlēšanām ies, cerot labākajā gadījumā savu sasniegumu atkārtot, bet ne pārspēt, un jau rēķinās, ka uzvarēs līdz šim valdošā partija. Līdz ar to izdevīgāk ir piedalīties lēmumu pieņemšanā, nevis balsot pret tiem, piektdien vēsta laikraksts Diena.

Valmieras pašreizējais domes priekšsēdētājs Jānis Baiks piekrīt apgalvojumam, ka pašvaldībā faktiski nav opozīcijas. Viņa vadītajai partijai ir astoņas vietas, bet situācija, ka domē būtu balsojums astoņi pret pieci, neesot pieredzēta, ir bijušas vien reizes, kad divi deputāti atturas. Problēmjautājumus cenšoties izrunāt komiteju sēdēs, tāpēc, piemēram, šā gada budžets pieņemts vienbalsīgi.

Vaicāts, vai pilsētā varētu būt arī opozīcija, Baiks saka, ka par tādu nav dzirdējis, bet neesot laika tam pievērst uzmanību. "Gan jau kāds pirms vēlēšanām nāks ar savu viedokli, bet mani tas absolūti nebaida," pauž Valmieras mērs un piebilst: "Podus negāžam. Valmierā ir īpaša publika, kuru piemānīt ar tukšiem solījumiem nevar. Iedzīvotāji ir prasīgi, pieraduši pie labumiem, kādu citiem nav." Baiks pieļauj, ka kādam varētu nepatikt viņa izvirzītā prioritāte - uzņēmējdarbība, taču tam esot augļi - cilvēkiem ir darbs: "Ja labi biznesam, labi arī visiem pārējiem."

