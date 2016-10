Kā aģentūru LETA informēja Rīgas apgabaltiesas preses sekretārs Raimonds Ločmelis, partijai Vienotība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu piemērotā soda apmērs tika grozīts - 4000 eiro iepriekš noteikto 4300 eiro vietā.

Spriedums nav pārsūdzams un stājās spēkā tā pieņemšanas dienā.

Kā aģentūrai LETA paskaidroja Vienotības pārstāvis tiesā advokāts Lauris Leja, šis spriedums nozīmē arī to, ka partija valsts finansējumu nezaudēs, bet tai ir jānomaksā noteiktais sods. Advokāts skaidroja, ka sākotnēji partijai tika pārmests, ka tā pārsniegusi atļauto priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, tomēr Vienotība tiesā pierādīja, ka faktiskie apstākļi bija citādi.





Partijas ģenerālsekretārs Artis Kampars aģentūrai LETA apliecināja, ka šis sods tiks samaksāts, bet valsts finansējuma zaudēšana Vienotībai nedraud. Viņš atzina, ka vairāki politiķi, kas Saeimas vēlēšanās startējuši no Vienotības saraksta, rīkojušies "nekoleģiāli". Kampars arī uzsvēra, ka deputātu kandidātiem bija jāparaksta apņemšanās nepārkāpt kampaņas noteikumus, kā arī nepieciešamības gadījumā atlīdzināt zaudējumus.

Lai arī šī apņemšanās ir "morālas dabas", Kampars rosinās partijas valdi "piedzīt" šo sodu no pārkāpējiem, proti, atlīdzināt politiskajam spēkam šos izdevumus.

Kā ziņots, KNAB vērsās pret Vienotību, jo uzskatīja, ka tā priekšvēlēšanu izdevumos nav uzrādījusi visus tēriņus. 2015.gada 13.maijā KNAB Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja nolēma administratīvā pārkāpuma lietā, ar ko tika saukta pie administratīvās atbildības Vienotība par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā un par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu, uzlikt naudas sodu partijai 4300 eiro apmērā.

Problēmas partijai radīja atsevišķi jaunie kolēģi no reģionālajām partijām un bijušās Valda Zatlera partijas pārstāvji, kuri, apejot noteikto kārtību, veidoja no partijas neatkarīgas personīgās politiskās aģitācijas kampaņas. Piemēram, šogad notikušajā pirmās instances tiesas sēdē liecinieks Māris Masaļskis apliecināja, ka Saeimas priekšvēlēšanu laikā apmaksājis aģitāciju savam draugam, Vienotības Saeimas deputātam Viktoram Valainim, jo Valaiņa darbošanās viņam patikusi. Masaļskis tiesai skaidroja, ka abi esot no viena novada un tuvi draugi, tāpēc finansiālo atbalstu Valaiņa reklamēšanā sniedzis, lai draugs tiktu ievēlēts Saeimā. "Mums bija diskusija ar Valaini, tāpēc piedāvāju savu atbalstu. Tas, ko viņš dara, man likās ļoti apsveicami, un šis finansiālais atbalsts no manas puses bija maksimāli darīt visu saviem spēkiem, lai viņš tiktu Saeimā," norādīja liecinieks.