Zariņš: Dīzeļvilcienu modernizācijai ir acīmredzamas daudzmiljonu afēras pazīmes

Publicējam Saeimas Saskaņas frakcijas deputāta Ivara Zariņa viedokli par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu.

Izvērtējot Satiksmes ministrijas saņemtās atbildes uz iesniegtiem deputātu jautājumiem, deputāts uzskata, ka dīzeļvilcienu modernizācijas projekts, tam tērējot 22 miljonus EUR, ir kārtējā afēra, kārtējais uzskatāmais varas bezatbildības un nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanas apliecinājums.

"Pēdējo 4 mēnešu laikā AS Pasažieru vilciens ir saņēmis sešus modernizētus dīzeļvilcienus. Šiem vilcieniem jau ir bijuši nepieciešami 57 garantijas remonti! Turklāt sestais modernizētais vilciens, kas tika nodots modernizācijas termiņa pēdējā dienā, lai tādējādi arī no Eiropas Kohēzijas fonda šādai pasažieru vilcienu modernizācijai tiktu nodrošināts 9 miljonu finansējums, nenobraucot pat tūkstoš kilometru, dažās dienās tika neplānoti remontēts jau četras reizes, un galu galā tieši šis pēdējais (sestais) AS Pasažieru vilciena pieņemtais “modernizētais” vilciens dzinēja kļūmes dēļ 23.septembrī nakts vidū apstājās un iesprostoja cilvēkus mežā uz vairākām stundām," norāda Zariņš.

“Tas rada jautājumus ne tikai par pašu vilcienu “modernizācijas” procesu, bet arī par to, cik efektīvi un sabiedrības interesēm atbilstoši tiek tērēta Eiropas struktūrfondu nauda, kas ir izšķiroši svarīgs mūsu valsts attīstības finansēšanas avots, kurš ne visiem ir pieejams.”

"Ir acīmredzams, ka modernizēto dīzeļvilcienu kļūmes ir identiskas un laicīgi nav tikušas novērstas vai pat tikušas slēptas, lai tās neatklātos. Tas rada pamatotas bažas, ka pasažieru vilcienu modernizācija ir īstenota nolaidīgi vai pat ļaunprātīgi - AS Pasažieru vilciens pieņemot faktiski defektīvus “modernizētos vilcienus” un parakstot fiktīvus pieņemšanas-nodošanas aktus, darbojoties nevis valsts, bet gan pasūtījumu izpildījušā SIA DMU interesēs, tādējādi nodrošinot tam daudzmiljonu vērtu pasūtījumu izpildi un pasargājot to no iespējamo zaudējumu piedziņas" uzskata Zariņš.

“Ja mēs dzīvojam demokrātiskā un tiesiskā valstī, tad Satiksmes ministrijai vistuvākajā laikā būtu jādod sabiedrībai kompetents un atbildīgs šīs situācijas izvērtējums ar adekvātu tālāko rīcību plānu, vai arī savs vērtējums jāsniedz un adekvātas tālākas darbības jāveic tiesībsargājošajām institūcijām”, uzskata deputāts Zariņš.