Zinību dienas pievakarē jaunieši Rīgas ielās uzvedas kārtīgi; policisti ar bažām gaida studentu ierašanos

Pirmās skolas dienas pievakarē Rīgas Pašvaldības policija (RPP) vēl nav konstatējusi nevienu gadījumu, kad nepilngadīgie būtu lietojuši alkoholu vai neadekvāti uzvedušies, aģentūrai LETA pastāstīja RPP pārstāvis Toms Sadovskis.

"Līdz šim viss norit ļoti mierīgi, pāris pusaudži pieķerti smēķējot, cita veida pārkāpumu nav. Spīķeros šovakar notiek koncerts, dežurē policisti, taču arī tur viss ir mierīgi," sacīja Sadovskis.

Vienlaikus viņš atzina, ka lielākas problēmas ar kārtību varētu rasties nedēļas nogalē, kad Rīgā no laukiem lielā skaitā ieradīsies studenti.

"Pieredze rāda, ka rīt un brīvdienās varētu būt problēmas ar studentiem, kas lielā skaitā atbrauks no laukiem un sāks jaunā mācību gada svinības. Līdz ar to no RPP puses pastiprināta uzmanība tiks veltīta kopmītņu apkārtnei," atzina policijas pārstāvis.

Viņš arī norādīja, ka saistībā ar jaunā mācību gada sākumu RPP jau no pēdējām augusta dienām līdz pat 4.septembrim strādās pastiprinātā režīmā, pārbaudīs arī veikalus, bārus un kafejnīcas, lai pārliecinātos, ka nepilngadīgajiem netiek tirgots alkohols un tabakas izstrādājumi.

Vienlaikus policija aicina arī vecākus pievērst uzmanību savām atvasēm un pārrunāt, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Savukārt vecākiem, kuri vēlas sniegt ieguldījumu policijas darbā, RPP dod iespēju pieteikt savu bērnu kontrolpirkumam, sūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pasta adresi "rpp.blpn@riga.lv".

RPP šogad sākusi sadarbību ar kinoteātri Cinamon, tāpēc jauniešiem, kuri sniegs savu ieguldījumu policijas darbā, tiks dota iespēja bez maksas apmeklēt kino.