Agronoms: Šogad ražas ziņā vinnētāji būs tie, kas prasmīgi izmantoja augu aizsardzības līdzekļus

Šā gada krasās gaisa temperatūras svārstības, sausums un karstums, kas mijās ar lietu un vēsu laiku, un dažādu kaitēkļu uzbrukumi ievērojami apgrūtināja arī kvalitatīvu dārzeņu ražas ieguvi, atzīst Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) dārzkopības speciālisti.

Kā norādīja LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils, šogad izšķiroša nozīme bija prasmīgai un rūpīgai augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai.

"Ieguvēji bija tie, kuri sekoja kaitīgo organismu monitoringam Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā un atbilstoši apkaroja kaitēkļus. Ja veģetācijas pirmajā pusē vajadzēja prasmīgi nostrādāt ar insekticīdiem un augšanas stimulatoriem, veģetācijas perioda otrajā pusē problēmas sagādāja nezāles un slimības, kā arī kalcija izskalošanās. Tādēļ bez fungicīdu pielietošanas ražas saglabāt labā līmenī un kvalitātē nebija iespējams," atzina agronoms.

LLKC eksperts norādīja, ka šogad mazāk būs kvalitatīvu galviņkāpostu, jo kāpostu cekulkodes masveidā savairojās jau maijā, nopietni ietekmējot tālāko visa veida galviņkāpostu attīstību. Bojājumus pastiprināja arī citi kaitēkļi, tādēļ bīstamākas kļuva arī dažādas slimības.

Agro burkānu sējumi šogad cieta no sausuma, savukārt jūnijā sētie attīstījās ļoti labi. Sējumiem līdzenos laukos zemākajās vietās sakņu bojājumus varēja izraisīt pārmērīgie nokrišņi vasaras otrajā pusē.

Laba šogad solās būt sarkano biešu raža, kā arī no sīksīpoliņiem stādīto sīpolu raža. Tiesa gan, sīpolus veģetācijas otrajā pusē apdraudēja lekni sazēlušas nezāles un līdz ar to - arī slimības. Lai gan ražas lielumu tas īsti nepaspēja ietekmēt, šo slimību izplatīšanās ietekmēs uzglabāšanu. Savukārt no sēklām sētie sīpoli cietuši no sausuma un karstuma maijā, tādēļ ražas būs mazākas.

Kā norādīja Narvils, ar katru sezonu aizvien vairāk pierādās zināšanu nozīme dārzkopja darbā.

"Visu izšķir spēja pareizi novērot un novērtēt savus laukus, nebaidīties prasīt padomu un spēt mainīt audzēšanas stratēģiju vēl veģetācijas laikā. Tiem, kas tā rīkojās, novāktā raža glabāsies labi. Pārējiem ražas zudumi var būt, ne tikai dārzeņus novācot, bet arī uzglabājot," rezumēja agronoms.