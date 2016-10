Viņš norādīja, ka mērķis ir paaugstināt ekonomikas izaugsmi no 2% uz vidēji 5% no iekšzemes kopprodukta. Tādā veidā var tikt panākts, ka 2030.gadā Latvijā ir 1,92 miljoni iedzīvotāju, kas ir līdzīgi pašreizējam skaitam. Savukārt nemainot izaugsmes tempu, iedzīvotāju skaits 2030.gadā būs samazinājies līdz 1,64 miljoniem. Ministrs pauda, ka ekonomikas izaugsme mazina iedzīvotāju ekonomisko emigrāciju un sekmē reemigrāciju.

Ašeradens skaidroja, ka fundamentāla izglītības sistēmas problēma ir mazkvalificēta darbaspēka atražošana. Piemēram, trešā daļa no vidusskolu absolventiem nevar iestāties augstskolās, līdz ar to "nekurienē nonāk" jeb mazkvalificētā darbaspēka armiju turpina veidot desmitiem tūkstošu jauniešu. Lai mainītu situāciju, šiem audzēkņiem vajadzētu iet uz profesionālajām vidusskolām.

Cita problēma ir, ka tikai 5% iesaistās pieaugošo izglītības sistēmā, lai gan optimālajam skaitam jābūt ap 25%. Tas nepieciešams, jo darba tirgū notiek ārkārtīgi dinamiskas izmaiņas un ir nozares, kuras pārtrauc darbu. Piemēram, paša Ašeradena agrāk pārstāvētā laikrakstu nozare piedzīvo pārmaiņas, pauda ministrs.

Komisijas sēdē gan izvērtās diskusijas par to, ka, no vienas puses, nedrīkst veikt sasteigtas reformas, bet, no otras puses, reformām jānotiek atbilstoši mūsdienīgam redzējumam.