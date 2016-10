Latvijā nokļuvušos patvēruma meklētājus jācenšas pareizi integrēt, lai ar laiku viņi kļūtu par lojāliem Latvijas pilsoņiem, uzskata Saeimas deputāts Hosams Abu Meri (Vienotība).

Kā aģentūru LETA informēja deputāta pārstāve Sigita Āboltiņa, Abu Meri 5.oktobrī un 6.oktobrī ar lekciju uzstāsies starptautiskā konferencē, kurā diskutēs par imigrantu integrācijas procesiem, problēmām un aizspriedumiem sabiedrībā.

Konferencē Passworld 2016 Latvija viņš piedalīsies arī kā ārsts gastroenterologs un Arābu kultūras centra Latvijā vadītājs. Abu Meri stāstīs, ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas Eiropā dzīvojošiem arābiem. Viņaprāt, veiksmīgā imigrantu integrācijā ļoti nozīmīga loma ir tieši pašvaldībām.

Abu Meri norāda, ka Latvijā kopumā dzīvo aptuveni 500 arābu kultūras pārstāvju un viņi visi esot lojāli Latvijai. "Turklāt liela daļa no viņiem ir kristieši," saka deputāts un piebilst, ka situācija mūsu valstī saistībā ar imigrācijas jautājumiem nav salīdzināma ar to, kāda tā ir, piemēram, Vācijā, Francijā vai Lielbritānijā.

"Mēs ļoti atpaliekam no šīm valstīm, taču mums ir jābūt gudriem un jāmācās no viņu kļūdām. Tas nozīmē to, ka mums jācenšas pareizi integrēt Latvijā nokļuvušos patvēruma meklētājus, lai ar laiku viņi kļūtu par lojāliem Latvijas pilsoņiem vai patriotiskiem šīs valsts iedzīvotājiem, kas tic Satversmei un pieņem mūsu kultūru," uzsver deputāts.

Viņš norāda, ka Latvijas iedzīvotājiem nav pamata bažām par iespējamiem teroraktiem vai citām nekārtībām, kuras varētu radīt imigranti. "Taču es saprotu, kāpēc cilvēki baidās un dažbrīd naidīgi izturas pret iebraucējiem, - Eiropā notikušie uzbrukumi nevainīgos cilvēkos tiešām vieš bažas. Domāju, ka vienīgais veids, kā izvairīties no radikālo musulmaņu pārstāvētās naidīgās ideoloģijas izplatības un iesakņošanās, ir ierobežot imigrantu kopienu veidošanos. Nevajadzētu pieļaut, ka šīs ģimenes dzīvo savas pamata kultūras telpā, noslēgtā sabiedrībā, īpaši kopā ar tautiešiem, kuri ir radikāli noskaņoti reliģiskajos jautājumos," akcentē deputāts.

Pasākums ar lektoru piedalīšanos notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā, un tajā tiks diskutēts par imigrantu integrācijas procesiem, problēmām un aizspriedumiem sabiedrībā.

Konferencē piedalīties aicināti Latvijas pašvaldību pārstāvji, sociālo dienestu darbinieki, skolu direktori, psihologi, sociālie pedagogi, kā arī citi interesenti, lai izvērtētu un iepazītos ar projektā iesaistīto valstu pārstāvju pieredzi imigrantu integrācijas pasākumu īstenošanā.

Konferencē uzstāsies lektori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Horvātijas un Vācijas, un tās programma sastāvēs no teorētiskās un praktiskās daļas.