Ļoti bieži "troļļu" izplatītajos paziņojumos iekļauti tie paši vēstījumi par norisēm Latvijā, kurus izplata Krievijas propagandas mediji, secinājusi Drošības policija (DP).

DP aģentūrai LETA skaidroja, ka atsevišķos gadījumos tā dēvētā troļļošana nav tikai antisociālu un sabiedrībā savu vietu neatradušu personu pašizpausmes veids. Interneta "troļļu" tieša un netieša izmantošana ir viens no instrumentiem, ar ko internetā notiekošās diskusijas cenšas ietekmēt arī par propagandas kampaņu organizēšanu atbildīgās Krievijas personas.

Ar "troļļu" palīdzību jebkura konstruktīva diskusija, kas tiek izvērsta komentāru sadaļās pie interneta ziņu portālos publicētiem rakstiem vai sociālajos tīklos, tiek novesta līdz absurdam, skaidro DP. Tiek diskreditētas dažādas Latvijas politikas iniciatīvas aizsardzības un drošības politikas jomā, kā arī Latvijas nacionālajai drošībai svarīgās tautsaimniecības nozarēs.

Tāpat "troļļi" tiecas piepildīt Latvijas informācijas telpu ar dažāda veida manipulatīvu informāciju, tostarp dažādām konspirācijas teorijām un puspatiesībās balstītām interpretācijām, lai tādējādi censtos neitralizēt Latvijas iedzīvotāju spējas pretoties maldinošas informācijas plūsmai un grautu iedzīvotāju vēlmi kritiski izvērtēt dažādās mediju platformās publicētu informāciju, norāda DP.

"Turklāt ļoti bieži "troļļu" izplatītajos paziņojumos tiek ietverti tie paši vēstījumi par norisēm Latvijā, kurus izplata Krievijas Federācijas propagandas mediji, - par to, ka Latvija ir neizdevusies valsts, par to, ka Latvijā valda etnokrātisks režīms, par to, ka Latvija ir Rietumu marionete. Atšķirība ir tajā, ka šie vēstījumi tiek inkorporēti sarunvalodā tekstos un publicēti dažādās interneta vietnēs, nevis ietverti Krievijas propagandas mediju produktu saturā," uzsver DP.

DP uzskata, ka, ņemot vērā interneta vides specifiku, efektīvākais pretlīdzeklis interneta "troļļu" destruktīvajām aktivitātēm ir izglītota, spriestspējīga un ar kritisko domāšanu apveltīta sabiedrība, kā arī interneta vidē darbojošos mediju platformu pašregulācija, kā rezultātā tiek ierobežotas "troļļu" aktivitātes un aizsargātas demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanai nepieciešamās iespējas ikvienam brīvi paust savus uzskatus.

DP gan neatklāj, vai tai ir zināms, aptuveni cik daudz "troļļu" uzdarbojas Latvijas publiskajā telpā.

Saskaņā ar definīciju "troļļi" ir personas, kas komentāru veidā portālos, sociālajos tīklos un blogos ievieto sagrozītu, tendenciozu un propagandas rakstura informāciju. Šobrīd Latvijas likumi neparedz atbildību par "troļļošanu".