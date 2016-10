Elektrovilcienā cauri Latvijai

Tātad jautājums ir, kura būs osta pirmajā posmā līdz 2020.gadam. Auditorkompānija Ernst&Young Baltic ir veikusi izpēti, lietojot dažādus kritērijus, un viens no būtiskākajiem kritērijiem, lai mēs vispār šos ES fondus varētu izmantot, ir izmešu daudzuma samazinājums. Tas ir konkrēts "cipars", un no tā sasniegšanas viedokļa Liepājas osta šajā pirmajā posmā vienkārši neiekļaujas, jo tur ir gan salīdzinoši pārāk mazs kravu apjoms, gan salīdzinoši pārāk neliels attālums, lai nepieciešamā efektivitāte parādītos. Ja mēs skatāmies tieši no Latvijas dzelzceļa interešu viedokļa, tad mums šī interese izpaustos tā, ka pa šādu elektrificētu līniju varētu, tā teikt, pavilkt smagākus vagonus, vairāk kravu, nekā to var "dīzelis" (turklāt lētāk!), tātad būtu lielāka efektivitāte. Savukārt pārējie projekta aspekti ir jāskatās jau no valsts interešu viedokļa. Respektīvi, jā, es varu pateikt, kādu es redzu vēl papildu pievienoto vērtību, ko šis projekts nestu, bet tie ir lēmumi, par kuriem nevar lemt nedz Latvijas dzelzceļš, nedz pat Satiksmes ministrija, šādiem lēmumiem ir jābūt valdības līmenī.