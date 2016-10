"Nav šobrīd tādas labas sajūtas uzņēmējam attiecībās ar valsti. Ja viņu viena no kontroles institūcijām, atvainojos par žargonu, izčakarē absolūti neadekvāti, viņam arī nosit vēlmi kaut ko domāt šajā [nodokļu nomaksas] virzienā," sarunā par ēnu ekonomiku un nodokļu slogu Latvijā intervijā LTV raidījumam Rīta Panorāma pauda Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Endziņš uzskata, ka uzņēmējus var sadalīt trīs grupās. Vieni ir "balti un pūkaini" - uzņēmēji, kuriem var krāmēt virsū tik lielu nodokļu nastu, cik tīk. Viņi neēdīs, nedos naudu sievai un bērniem, negulēs, bet nodokli samaksās. Otrā grupa ir tāda, kuriem nodoklis var būt arī ar nulles likmi, bet viņi izdomās, kā dabūt likmi mīnus viens vai mīnus divi.

Trešā, lielākā grupa, ir viduszona,"kas nav ļauni pēc sava profila, bet ir ļauni kaut kādu iemeslu dēļ, un tur ir vairāki aspekti. Viens aspekts ir tas, ka, iespējams, viņam nav ekonomiska pamata tam biznesa modelim. Viņš vienkārši nespēj samaksāt to darbaspēka nodokļu slogu, kas ir šobrīd. Darbaspēka nodokļu slogs mums ir pēc Eiropas Komisijas aprēķiniem zemo algu galā ceturtais lielākais Eiropas Savienībā (ES). Pēc Latvijas Bankas aprēķiniem, arī labo algu galā viens no augstākajiem ES. Ir grūti to samaksāt, līdz ar to uzņēmējs vienkārši skatās - vai nu es bankrotēju, vai tomēr kaut ko mazliet pamānos," norādīja Endziņš un turpināja: "Tā ir viena problēma. Otra problēma ir tā, ka uzņēmējs sitas, neguļ, darās, un mēģina tos nodokļus samaksāt, bet tad, kad viņš redz, kā publiskais sektors to naudu iztērē, tad vienkārši nolaižas rokas, ka sūri grūti pelnīto naudu vienkārši iznieko."

Kā trešo problēmu LRTK priekšsēdētājs norāda valsts iestāžu attieksmi: "Nav šobrīd tādas labas sajūtas uzņēmējam attiecībās ar valsti. Ja viņu viena no kontroles institūcijām, atvainojos par žargonu, izčakarē absolūti neadekvāti, viņam arī nosit vēlmi kaut ko domāt šajā virzienā."

Endziņš norādīja, ka pašlaik toties ir ļoti gandarīts par LTRK sadarbību ar premjeru Māri Kučinski (ZZS). "Šobrīd sadarbība ar premjeru LTRK ir labākā, kādu atceros. Tā ir labā ziņa. Mums bija ļoti smagas sarunas, 9.augustā parakstījām vienošanos par ilgāka termiņa mērķiem, par izmaiņām četrās jomās. Otrs izmaiņu bloks bija nodokļu politika. Vienojāmies, ka līdz 2017.gada 1.aprīlim ir jāizstrādā nodokļu politikas stratēģija, un ierakstījām arī galvenos principus, kādus jāievēro, lai tiešām nonāktu pie ekonomikas izrāviena, kas šobrīd ir tikai "uz papīra" Nacionālās attīstības plānā. Aktīvi strādājam arī pie konkrētām rekomendācijām. Otra lieta, kas ir svarīga pie nodokļu politikas - ja nonāksim pie tā, ka izstrādāsim konkurētspējīgu, izaugsmi veicinošu nodokļu politiku, tad nākamais būs laika tests - saglabāt to," pauda LTRK vadītājs.