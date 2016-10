Septembrī izmaiņas patēriņa cenās lielas novirzes no prognozētā neuzrādīja un, salīdzinot ar 2016. gada augustu, pieauga par 0,5%. Galvenās tendences, līdzīgi kā augustā, noteica sezonālie faktori, kuru ietekmē pieauga cenas apģērbam un apaviem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī dažādu preču un pakalpojumu grupai.

Cenas saruka alkoholam un tabakai, kā arī ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem. Rezultātā gada inflācija ir sasniegusi 0,6%. To lielā mērā virza pakalpojumu cenu kāpums (+2,8%), kamēr preču cenu kāpums ir vien 0,3%.

Septembra cenu lēciens no iepriekšējā gada līmeņa augustā iezīmē pārliecinošu inflācijas atgriešanos. Arī turpmākajos mēnešos inflācijas temps pieaugs, decembrī sasniedzot aptuveni 1,5%, bet nākamā gada sākumā droši pārlecot arī 2% atzīmei. Palēnām šim kāpumam sekos arī gada vidējā inflācija, kas šogad vēl būs 0,0-0,1% apmērā, bet nākamgad tā sasniegs 2,1%. Viens no nozīmīgākajiem iemesliem ir energoresursu cenu krituma izzušana no gada inflācijas aprēķiniem. Turpmāk, lai arī izteikti lēzenas, energoresursu cenu izmaiņas būs inflāciju veicinošs faktors. Tāpat nedaudz atdzīvosies arī pārtikas cenas, taču tuvākajā laikā straujš pieaugums nav gaidāms. Nedaudz aktīvāks cenu kāpums sagaidāms pakalpojumiem, bet preču cenas vēl turpinās atspoguļot vājās globālās inflācijas ietekmi.