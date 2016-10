Maija mēnesī medijos izskanēja ziņa, ka Rīgas pašvaldība kā pirmo no tramvaja līniju pagarinājumiem Rīgā plāno īstenot tramvaja līniju uz Skanstes apkaimi, savienojot 6. tramvaja un 5. tramvaja maršrutus. Septembra sākumā Rīgas iedzīvotāju sašutumu izraisīja ziņas, ka, lai ierīkotu Skanstes tramvaja maršrutu pa Senču ielu, var būt nepieciešama daļa no Lielo kapu teritorijas. Tādu scenāriju par nepieļaujamu ir atzinusi Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, un pret to iebilst Rīgas iedzīvotāji. Līdz šim vairāki transporta nozares profesionāļi arī uzdevuši jautājumu, kādēļ Rīgas pašvaldība kā pirmo nevēlas īstenot 6. tramvaja līnijas pagarinājumu uz Berģiem un 7. līnijas pagarinājumu uz Rumbulu.