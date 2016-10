Konflikti ar apsaimniekotāju. Vai līdzēs tikai tiesa?

Dzīvokļu īpašnieku un namu apsaimniekotāju strīdi Latvijā ir ierasta lieta. Vairumā gadījumu strīds ir par komunālo maksājumu parādiem, pārmērīgiem rēķiniem par mājas pārvaldīšanu un ēkai veicamajiem remontiem, neizprotamu apsaimniekošanas maksas celšanu, utml. Strīdu gadījumos apsaimniekotājs nereti mēdz "piemirst", ka būtībā viņš ir tikai dzīvokļu īpašnieku kopības nolīgts pakalpojuma sniedzējs, un, kā tautas valodā saka, "liek kājas uz galda". Iedzīvotāji par apsaimniekotāja patvaļu tad sūdzas visdažādākajās institūcijās, bet atbilde parasti ir viena – tas ir civiltiesisks strīds, vērsieties ar savu problēmu tiesā! Pēdējā laikā plašu publicitāti guvis Bauskas ielas 8 dzīvokļu īpašnieku konflikts ar ēkas apsaimniekotāju SIA Mūsu nami. Pēc tam, kad apsaimniekotājs nolēma trīskārt celt maksu par apsaimniekošanu, ēkas dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolēma šim SIA pilnvarojumu atsaukt. Lai arī nekustamais īpašums Bauskas ielas 8 zemesgrāmatā reģistrēts kā atsevišķs ar Ludviķa ielas namiem nesaistīts īpašums, dzīvokļu īpašnieku vēlmes Mūsu nami nešķita saistošas – apsaimniekotājs paziņoja, ka sapulce bijusi neleģitīma. Mūsu nami turpina apgalvot, ka minētā ēka nedalāmi ietilpst četru namu (Bauskas 8, Bauskas 8c, Ludviķa 8 un Ludviķa 10) kompleksā, un lemttiesīga ir tikai visu šo namu dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Tikmēr nepakļāvīgo dzīvokļu īpašnieku "vešanai pie prāta" tika izmantoti tādi paņēmieni kā ūdens atslēgšana, ilgstoša informācijas nesniegšana, bruņotas apsardzes izsaukšanu minētā nama dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, koplietošanas telpu durvju uzlaušanu utml. Ūdens atslēgšana tika skaidrota ar ūdensvada remontu, par kuru mājas iedzīvotājiem tika pieprasīts nedēļas laikā apsaimniekotāja kontā ieskaitīt 4687 eiro, tomēr četros ar Mūsu namiem saistītajos dzīvokļos ūdens piegāde turpinājās, jo pirms konflikta saasināšanās tajos tika ievilkts alternatīvs ūdensvads. Šobrīd Bauskas 8 dzīvokļu īpašnieki noslēguši līgumu par apsaimniekošanu ar RBSSkals Serviss, tomēr savus rēķinus turpina piesūtīt arī Mūsu nami. Savā ziņā mājas iedzīvotāji nonākuši Mūsu namu īpšnieka Agņa Miķelsona impērijas ķīlnieku lomā – dzīvokļu īpašnieki šā SIA pakalpojumus izmantot nevēlas, taču Mūsu nami no "apsaimniekošanas uzdevuma" atteikties negrasās. Kā šāda situācija vispār ir iespējama?

SIA Mūsu nami piederSIA Pamats īpašumi, kuras vienīgais īpašnieks ir SIA Domu celtnieks, kas savukārt pilnībā pieder skandalozu slavu guvušā advokāta Mārča Miķelsona tēvam Agnim Miķelsonam. Kā liecina Zemesgrāmatas dati, 40 dzīvokļu īpašumi Ludviķa ielā 8 pieder SIA QRM, kurš savukārt pieder SIA Pamats, 24 dzīvokļi Ludviķa 10 pieder Vox quercus, kura valdes priekšsēdētājs ir ar Agni Miķelsonu cieši saistītais Matīss Strautiņš, arī Bauskas ielā 8 četri dzīvokļi pieder ar Miķelsonu saistītiem cilvēkiem. Līdz ar to kļūst saprotama Mūsu namu vēlme konfliktā operēt ar visu četru ēku dzīvokļu kopsapulces lēmumu – Bauskas ielas 8 dzīvokļu īpašnieku balsis vienkārši nogrimst "kopējā katlā". Cits jautājums, vai apsaimniekotājs, kurš darbojas saskaņā ar pilnvarojuma līgumu, ir tiesīgs ar varu un visai apšaubāmu metožu izmantošanu spiest dzīvokļu īpašniekus izmantot viņa pakalpojumus?





Nama iedzīvotāji vērsušies ar iesniegumiem Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldē, Īres valdē, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Tiesībsarga birojā un Ekonomikas ministrijā. Un, lai arī visas šīs institūcijas atzīst, ka saskaņā ar likuma prasībām lēmuma pieņemšana par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formas izvēli ir dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē, konkrētajā gadījumā tās iesaka vienu – vērsties ar civiltiesisku prasību tiesā. Interesanti, ka praktiski neviena no tām (izņemot Ekonomikas ministriju) nav pievērsusi uzmanību faktam, ka konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieki tiek spiesti izmantot Mūsu mājas pakalpojumus pretēji tās dzīvokļu īpašnieku kopības gribai.

Attiecībā uz ūdens piegādes pārtraukumu tiesībsargs secinājis, ka pārvaldnieks ir pārkāpis savas kompetences robežas un rīkojies prettiesiski, un iesaka dzīvokļu īpašniekiem vērsties ar prasību par zaudējumu piedziņu vispārējas jurisdikcijas tiesā. Savukārt Ekonomikas ministrijas ieskatā tīšā ūdensapgādes un kanalizācijas atslēgšanā varētu būt saskatāmas arī noziedzīga nodarījuma (patvarības) pazīmes. Ekonomikas ministrija (EM) iesaka ēkas dzīvokļu īpašniekiem vērsties Valsts policijā. Vienlaikus Ekonomikas ministrija sola vērsties Ģenerālprokuratūrā, lai pārrunātu Krimināllikuma piemērošanas jautājumus par nodarījumiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu.

Jāatzīst, ka tiesību jomā, kas regulē attiecības saistītas ar dzīvojamām telpām, tiesiskums tiešām ir visai nosacīts. Ieteikums vērsties ar civiltiesisku prasību tiesā būtu vērā ņemams, ja vien tiesāšanās bieži vien neprasītu gadiem ilgu laiku un arī pietiekami lielu finansiālo līdzekļu ieguldījumu. Būtībā nepieciešams (par to diskutēts ne vienu reizi vien) pieņemt grozījumus Civilprocesa likumā, kuri uzliktu par pienākumu tiesām izskatīt ar mājokli saistītās problēmas paātrinātā, tātad, saprātīgā laika periodā. Pretējā gadījumā tiesāšanās zaudē jēgu. Jo, kamēr turpināsies gadiem ilgā tiesvedība, dzīvokļu īpašnieki turpinās saņemt nepareizus rēķinus, augs apsaimniekotāja aprēķinātie soda procenti, dzīvokļu īpašniekiem draudēs nokļūšana parādnieku, un līdz ar to arī parādu piedzinēju firmu sarakstos, un daudzi no viņiem taisnīguma meklējumiem vienkārši atmetīs ar roku.