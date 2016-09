Latkovskis: Pirms valsts budžeta pieņemšanas uz laiku ir jāaptur patvēruma meklētāju uzņemšana

"Pirms pieņemam nākamā gada valsts budžetu uz laiku ir jāaptur patvēruma meklētāju uzņemšana. Tagad ir īstais pēdējais brīdis izvērtēt un koriģēt līdzšinējo darbu, citādi bezmērķīgi tiks tērēti līdzekļi mentoriem, latviešu valodas mācīšanai, stāstiem par Latviju un pabalstiem," uzsver Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.

Komisijas vadītājs norāda, ka pēc pirmās pieredzes ar patvēruma meklētājiem būs jāiepauzē. "To valdībai teicām jau gada sākumā. Pavasarī norādījām - ja nekas nemainīsies, tad arī līdz rudenim neviens patvēruma meklētājs nebūs ticis ne pie darba, ne pie mājokļa. Tagad redzam, ka tieši tā arī ir. Taču nevajag arī to visu pārvērst ažiotāžā. Tā ir mācība ar savu cenu. Nu to vajag pārvērst rezultatīvākās darbībās," akcentē Latkovskis.

Komisija uz sēdi aicinājusi Iekšlietu ministrijas, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvjus.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 7.septembrī.