Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pēdējās nedēļas aktivitātes saistībā ar vairāku personu aizturēšanu par iespējamu nelikumīgu partiju finansēšanu notiekot ar mērķi nepieļaut KNAB priekšnieka Jaroslava Streļčenoka pārvēlēšanu šajā amatā. Šādu viedokli savā iknedēļas preses konferencē pauda Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) sadarbības partijas Latvijai un Ventspilij vadītājs Ventspils mērs Aivars Lembergs.

KNAB pagājušā nedēļā paziņoja, ka šajā kriminālprocesā kopumā tika aizturētas četras personas. Publiski zināms, ka šo personu vidū ir uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (ZZS) un savulaik ar partiju No sirds Latvijai saistītais finansists Jorens Raitums.

Pēc Lemberga domām, izmantotās metodes ir neadekvātas iespējamo pārkāpumu smagumam. "Partiju finansēšanas pārkāpums, ir, kā man liekas, mazāk smags noziegums, un taisīt tādu šovu ar aizturēšanām un pompozām kratīšanām [..] - tas ir neadekvāti un neloģiski, bet, ja tā padomā, loģiski un saprotami. Šīs operācijas mērķis, kā es to redzu, ir izdarīt visu, lai No sirds Latvijai un ZZS nebalsotu, ja Streļčenoks tiks izvirzīts par KNAB vadītāju," teica Lembergs.

Vaicāts, kas ir šo aktivitāšu organizatori, Lembergs norādīja, ka, viņaprāt, tās esot bijušās KNAB amatpersonas Juta Strīķe un Juris Jurašs. "Tur, protams, ir palikuši gana daudz viņu cilvēku, un viņi, izmeklētāji, patstāvīgi var sākt šāda veida darbības. Viņiem nevienam atļauja nav jāprasa," apgalvoja Ventspils mērs.

"Tāpēc arī tas uzbrukums Jūlijam Krūmiņam, jo, kad bija pēdējās vēlēšanas, 2014.gada vasarā, viņš jau staigāja apkārt un stāstīja, ka viņam ir ["No sirds Latvijai" vadītāja Inguna] Sudraba kabatā, ka viņš visu vada. Viņš pirms vēlēšanām jau staigāja apkārt un "veidoja" jauno valdību, kur valdības vadītāja ir Inguna Sudraba un vēl, iespējams, citi partneri, ja viņš tā vēlēsies," savu skatījumu uz politikas aizkulisēm izklāstīja Ventspils mērs.

Pēc Lemberga teiktā, nevis pats Krūmiņš, bet kāds cits esot uzrunājis ZZS, vaicājot tās viedokli par Sudrabu kā iespējamo Ministru prezidenti.

"Pirms vēlēšanām, protams, [partijas] tiekas un runā, un tad arī man jautāja, ko es par to domāju. Es teicu: ziniet ko, kur ir Jūlijs Krūmiņš, tur turieties no tiem notikumiem un cilvēkiem attālumā, kas nav mazāks kā no Zemes līdz Marsam! Tur simtprocentīgi būs lielākas vai mazākas ziepes, jo viņš citādi neprot un viņam ļoti patīk tēlot baigo bosu," turpināja Lembergs.

Savukārt, komentējot izskanējušo informāciju, ka Krūmiņš, iespējams, nelikumīgi ziedojis naudu ZZS, Lembergs atgādināja paša Krūmiņa pausto, ka naudu viņš esot ziedojis Eiropas Parlamenta deputātei Ivetai Grigulei (ZZS) personīgi, nevis ZZS, turklāt Krūmiņš norādījis, ka nepārskaitītu naudu ZZS, jo tā ir saistīta ar Lemberga vadīto partiju Latvijai un Ventspilij.

Jau ziņots, ka KNAB pagājušajā nedēļā Krūmiņu aizturēja kriminālprocesā par iespējamu nelikumīgu partiju finansēšanu. Šajā lietā tika aizturēti arī Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (ZZS) un savulaik ar partiju No sirds Latvijai saistītais Jorens Raitums. Kā vēstīja TV3 raidījums Nekā personīga, ceturtais lietā aizturētais varētu būt SIA Blaizer-AG valdes priekšsēdētājs Anrī Kursītis.