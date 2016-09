LTA: Valsts uzņēmējam rada 5000 eiro zaudējumu

Pēdējā laikā iedzīvotāju pirktspēja nav palielinājusies un mazumtirdzniecībā apgrozījums nav audzis, nav strauji palielinājušies arī tirgotāju ieņēmumi. Bet tuvojas jauni izdevumi – saskaņā ar pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem par jaunajiem kases aparātiem, to iegādei vai pielāgošanai būs nepieciešami ievērojami līdzekļi.

Sarunas par kases aparātiem jau kādu laiku ir bijušas aktuālas mazumtirgotāju ikdienā un valsts iestāžu kabinetos. Taču skaidrība vēl joprojām uzņēmējos nav - pat vēl šobrīd netiek piedāvāti tādi kases aparāti, kas būs atļauti, kaut arī ieviešanas termiņš ir nolikts 2017.gada 1.janvārī. "Jau tagad skaidri saprotams, ka termiņš būtu jāpārceļ," uzsver Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) padomes viceprezidents un uzņēmējs Kristaps Lūsis.

"Ekspremjeres Laimdotas Straujumas (Vienotība) valdība apstiprināja jaunos noteikumus par kases aparātiem, pat neiedziļinoties jautājuma būtībā un nepieejott loģiski, neanalizējot sekas un ieguvumus. Man kā uzņēmējam tas šķiet kārtējais "neprāts". Salīdzinājumā tas būtu tā – valstī grib aizliegt izmantot lētākus auto, lai visi brauktu ar Mercedes, bet tajā pašā laikā to nemaz nevar atļauties. Tā arī ar jaunajiem kases aparātiem - tiek radīts kaut kas ekskluzīvs un dārgs, pat reāli saprotot, ka jaunais kases hibrīds vai aparāts nedos garantijas pret krāpšanos.

Ja tiek uzlausti bankas konti, iekļūts valsts sistēmās, aviosistēmās, vai tad krāpnieki šajā kases aparātā nevarēs iekļūt un nepiekoriģēt visu, ko vajag? Neticu! Vai tāpēc tagad visiem tirgotājiem jātērē milzu resursi jaunu kases aparātu iegādei, par kuriem būs spiesti samaksāt mūsu klienti – pircēji?! Jo šīs izmaksas kaut kādā veidā uzņēmējiem būs jāsedz. Citu valstu prakse rāda, ka šādos lielos projektos valsts piedalās ar līdzfinansējumu un palīdz segt izmaksas. Ja valsts pieņem šādus lēmumus, tad būtu jāsaprot, ka nevar visu laiku kraut jaunas izmaksas uz uzņēmēja pleciem, jo patlaban arī uzņēmēji ir izsmelti," komentē Lūsis.

"Mans vadītais uzņēmums ir spilgts piemērs – šogad atverot trīs jaunas struktūrvienības, esmu iegādājies trīs jaunus kases aparātus, protams, tuvākā gada laikā man atkal šie kases aparāti būs jānomaina. Tas nozīmē, ka nopērkot kases aparātus, ar kuriem varētu strādāt 10 gadus, tie ir jāizmet un jānopērk jauni? Kurš segs man šos zaudējumus? Man par to nāksies samaksāt dubultā tikai tāpēc, ka esmu vēlējies uzņēmumu attīstīt, veicināt izaugsmi. Es kā uzņēmējs saprotu, cik grūti un smagi nāk nauda, lai varētu veikt investīcijas un ieguldījumus. Lai kaut ko nopirktu un pēc pāris mēnešiem mestu ārā – pēc tāda principa var darboties tikai valsts pārvaldē, jo viņiem šī nauda nav jānopelna, ierēdņiem nav ne jausmas, cik grūti vai viegli ir to izdarīt. Un vai ir godīgi no valsts puses apspiest mazos uzņēmējus, kuri cīnās, kuri vēlas strādāt un paveikt ko labāku, kuri mēģina konkurēt ar lielajiem tīkliem? Saprātīgi būtu ieviest kaut kādu pakāpenisku pārejas posmu visiem tirgus dalībniekiem. Bet šobrīd par pakāpenisku ieviešanu var runāt tikai divi lielākie mazumtirdzniecības tīkli Latvijā. Rodas jautājums, vai tas ir samērīgi – mazajam šis finansējums jāatrod šodien, bet lielajam tiek dotas privilēģijas," jautā uzņēmējs, un piebilst: "Ļoti labi apzinos, cik grūti un smagi šīs izmaksas skars tieši mazākos tirgus dalībniekus, kuri jau šobrīd cīnās par savu eksistenci. Problēma ar ēnu ekonomiku jau netiks atrisināta ar kases aparātiem... shēmotāji turpinās shēmot, bet tie, kas mēģināja krāpties, meklēs citus risinājumus kā to izdarīt."

"LTA "tur roku uz pulsa", aktīvi sadarbojoties ar visām iesaistītajām institūcijām, kas lemj par kases aparātu nomaiņu. Tiekamies gan Finanšu ministrijā, gan Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektronisko ierīču un iekārtu konsultatīvajā padomē. Regulāri sadarbojamies skaidrojot uzņēmēju pozīciju un grūtības, ko radītu jauno noteikumu stāšanās spēkā," uzsver LTA izpildriretore Zane Štolcere.

Par asociācijas nostāju šajā jautājumā tās prezidents Henriks Danusēvičs saka: "LTA viedoklis ir tāds, ka šāda piespiedu reforma ir lieka, un jaunie kases aparāti, tāpat kā iepriekšējā reformā, ir ieviešami pakāpeniski – pēc nepieciešamības nomainot vecos ar jauniem, vai arī gadījumos, ja VID konstatē iejaukšanos vecā kases aparāta darbībā. Nozare nav pelnījusi šādu finansiālu slogu situācijā, kad paaugstinās darba spēka nodokļi un elektrības izmaksas. Nedrīkst šādā veidā piespiest tirgotājus sekmēt inflāciju un paaugstināt cenas pircējiem.

Pēc ekspertu aplēsēm cenas kopumā būs jāpaaugstina par ne mazāk kā 40 miljoniem eiro, tas nozīmē, ka katram Latvijas iedzīvotājam būs papildus jāiztērē 20 eiro. LTA ir arī neizpratnē par valsts protekcionismu lieluzņēmumiem, kam dota iespēja pretēji maziem uzņēmumiem atlikt jauno kases aparātu ieviešanu par trim gadiem. Uzskatām, ka ir pēdējais brīdis, kad vadībai "jāpagriežas ar seju" pret mazo un vidējo uzņēmēju, radot iespējas tā izdzīvošanai un atīstībai."